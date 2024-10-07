Otomotivde en çok ihraç yapılan ülkeler belli oldu

Avrupa pazarına yakınlığı ve iş gücü potansiyeli ile global otomotiv üreticilerinin son rotası olan Türkiye'de ihracat rakamları artıyor. Otomotiv ihracatı pandemi öncesindeki seviyesini yukarı taşırken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv ihracatı 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 192 milyar 808 milyon 449 bin dolara ulaştı.

Son 9 ayda yüzde 5,3 artış

Türkiye'nin otomotiv ihracatı, son 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış göstererek 26 milyar 933 milyon 806 bin dolar oldu. Eylül ayında da sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 yükselişle 3 milyar 406 milyon 665 bin dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisinin 9 aylık ihracatının toplam ihracattaki payı ise yüzde 16,2 olarak hesaplandı.

Otomotiv sektöründe 181,6 milyon dolarlık diğer taşıt araçları, 7,4 milyon dolarlık mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, 15,7 milyar dolarlık ana sanayi, 11 milyar dolarlık yan sanayi, 25,2 milyon dolarlık da savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat 3,6 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, Almanya'yı 3,2 milyar dolarla İngiltere, 3 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla İtalya ve 1,8 milyar dolarla İspanya izledi.

İngiltere son 9 ayda 796,7 milyon dolarla ihracat artışının en yüksek olduğu ülke oldu. İhracat artışında bu ülkeyi 220,4 milyon dolarla Romanya, 220 milyon dolarla İtalya, 212,9 milyon dolarla Slovenya, 125,6 milyon dolarla ABD izledi. Otomotiv endüstrisi, Slovenya'ya 1,2 milyar dolarlık, ABD'ye 886 milyon dolarlık, Romanya'ya 819,7 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'nden

Yılın 9 ayında otomotiv sektöründe en fazla ihracat ise 6,9 milyar dolarla Kocaeli'nden gerçekleşti. İstanbul'dan 6,1 milyar dolar, Bursa'dan 5,3 milyar dolar, Sakarya'dan 4,1 milyar dolar, Ankara'dan 1,1 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, bu yılın ve geçen yılın ocak-eylül döneminde otomotiv endüstrisinin ihracat verileri şöyle:

Almanya 3.605.807,14 3.592.554,28 -%0,4

Birleşik Krallık 2.378.293,29 3.175.041,27 %33,5

Fransa 3.234.399,31 2.955.521,35 -%8,6

İtalya 2.235.000,15 2.454.977,12 %9,8

İspanya 1.771.295,08 1.782.510,38 %0,6

Polonya 1.298.929,61 1.292.465,47 -%0,5

Slovenya 1.024.968,60 1.237.842,23 %20,8

Belçika 997.334,65 986.207,85 -%1,1

Abd 760.429,69 885.979,70 %16,5

Romanya 599.262,84 819.684,69 %36,8