Otomotivde ihracatın yüzde 39'u Kocaeli'den

04 Mayıs 2018

Türk otomotiv sektörü ocak-mart döneminde 439 bin 377 adet araç üretti.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlenen bilgilere göre, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanısıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesine (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerden biri oldu.

Kocaeli'de faaliyet gösteren Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun yılın ilk çeyreğindeki toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 165 bin 739'a yükseldi. Bu rakam sektörün toplam üretiminin yüzde 38'ini oluşturdu.

Kentteki otomotiv firmaları tarafından üretilen 165 bin 739 aracın yüzde 81'ine denk gelen 134 bin 731'i ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların 347 bin 155 adedi bulan Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 39 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'den ihraç edilen her 100 araçtan 39'u Kocaeli'deki fabrikalardan çıkmış oldu.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Ford Otosan üretimde 100 bini aştı

Kentteki 4 otomotiv firmasının yılın ilk çeyreğindeki toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3, ihracatı da yüzde 4,6 artış gösterdi.

Ocak-mart dönemindeki otomobil üretimi 2017'nin ilk çeyreğine göre yüzde 37,2'lik artışla 11 bin 949'a çıkan Honda Türkiye, Kocaeli'de oransal olarak üretim performansını en fazla artıran firma oldu. Şirketin geçen yılın ilk 3 ayında bin 760 adet olan ihracatı da yüzde 148'lik artışla 4 bin 365'e yükseldi.

Üretim ve ihracatta lider koltuğunda oturan Ford Otosan'ın üretim performansı ise bu dönemde geçen yıla göre yüzde 13 arttı. Firma, ocak-mart döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 7 bin 955 otomobil, 78 bin 934 kamyonet, 12 bin 175 minibüs olmak üzere 99 bin 64 adetlik üretim gerçekleştirdi. İnönü fabrikasında banttan indirilen 2 bin 136 kamyonla toplam üretimi 101 bin 200'ü bulan şirketin söz konusu dönemdeki ihracatı da yüzde 9,8'lik artışla 82 bin 946'ya ulaştı.

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, yılın ilk 3 ayında 51 bin 396 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 92'sine denk gelen 47 bin 284'ünü ihraç etti.

Yılın ilk çeyreğinde bin 194 adetlik üretim gerçekleştiren Anadolu Isuzu da geçen yılın ocak-mart döneminde 127 adet olan ihracatını 136'ya çıkardı.

Kocaeli, ticari araçta üretim üssü

Türkiye'de 2017'nin ilk çeyreğinde 123 bin 964 adet olan ticari araç üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 13'lük artışla 140 bin 15 adede yükselirken, ihracat da yüzde 9 artarak 109 bin 368 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli, ocak-mart döneminde 91 bin 788 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 65,5'ini, 76 bin 27 adetle de toplam ihracatın yüzde 65,8'ini tek başına gerçekleştirdi.

Kaynak: AA