Otomotivde iyileşme bankalarla mümkün!
Ekimde otomotiv satışlarında düşüş oranı yüzde 77’ye dayandı. 2019 için endişeli olduklarını ifade eden sektör temsilcileri, otomotivde gerçek anlamda bir toparlanma için finansman desteğinin şart olduğunu belirtiyorlar.
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