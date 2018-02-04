Otomotivde rekor üretim

04 Şubat 2018

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Aralık 2017 dönemini kapsayan yıllık üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2017'de bir önceki yıla kıyasla, toplam otomotiv üretimi yüzde 13, otomobil üretimi ise yüzde 18 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 674 bin, otomobil üretimi ise 1 milyon 121 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu rakamlarla Türkiye'de hem toplam otomotiv hem de otomobil üretimi en yüksek seviyeye ulaştı.

Traktör üretimi ile birlikte değerlendirildiğinde ise toplam üretim geçen yıl 1 milyon 727 bin 505 adet oldu.

Geçen yıl üretim ticari araç grubunda yüzde 3, hafif ticari araç grubunda yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 23 yükseldi. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olurken, 2015 yılına göre üretimde yüzde 32 azalma gerçekleşti.

Üretimin yüzde 80'i ihraç edildi

2017'de bir önceki yıla göre adet bazında toplam otomotiv ihracatı yüzde 17, otomobil ihracatı da yüzde 24 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 333 bin adet, otomobil ihracatı ise 921 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Böylece otomotiv sanayisinin toplam üretiminin yüzde 80'i ihraç edilmiş oldu.

Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 20 artarak 29 milyar dolar, euro bazında ise yüzde 17 yükselerek 25,7 milyar euro oldu.

Otomobil ihracatı ise dolar bazında yüzde 41 artarak 11,8 milyar dolar, euro bazında yüzde 39 yükselişle 10,5 milyar euro seviyesine çıktı.

Traktör ihracatı da 2016 yılına göre yüzde 4 azalarak 13 bin 123 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 25, yan sanayi ihracatı yüzde 10 arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayisi ihracatı, 2017 yılında yüzde 18,2 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Toplam pazarda yerli üretim satışları arttı

Toplam pazar ise 2017 yılında yüzde 3 daralarak 980 bin 277 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 5 daralarak 722 bin 759 adet oldu.

Geçen yıl bir önceki yıla göre ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3 büyürken, ağır ticari araç grubunda ise pazar aynı seviyesini korudu. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 44 seviyesine ulaştı.

Otomobil satışlarında ithalatın pazar payı 2017'de yüzde 70 olarak gerçekleşti. 2017 yılında bir önceki yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 5, ithal otomobil satışları ise yüzde 10 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 13 arttı. Otomobil pazarında yerli üretim payının artışında, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi oldu.

Hafif ticari araç satışlarında ise ithalatın pazar payı yüzde 47 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 2016'ya göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 3, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 4, ithal hafif ticari araç satışları da yüzde 2 arttı.

2017 yılında bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı aynı seviyesini koruyarak 24 bin 83 adet, kamyon pazarı yüzde 1 artarak 21 bin 67 adet, midibüs pazarı yüzde 5 artarak 2 bin 120 adet, otobüs pazarı ise yüzde 34 azalarak 896 adet düzeyinde gerçekleşti.

2017 pazarına baz etkisinden arındırılarak bakıldığında 2015 yılına göre daralma, ağır ticari araç grubu ve kamyonda yüzde 44, midibüste yüzde 36 ve otobüste yüzde 56 seviyelerine ulaştı.

Kaynak: AA