Otomotivde satışları, kur artışı ve söylentiler vurdu!

29 Ocak 2018

Aysel YÜCEL

Geçtiğimiz yılı 965 bin adet satışla kapatan otomotiv sektöründe satışlar hız kesti. Kur artışı ve zamlar, ocak ayındaki düşüşdeki en büyük nedenler olarak gösteriliyor. Sektör temsilcileri Afrin Harekatı’nın da satışlara kısmen olumsuz etki yaptığı görüşünde. Belirsizlik nedeniyle bazı tüketicilerin alımdan vazgeçerek beklemeye geçtiği ifade ediliyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta basına yansıyan ticari araçlar için ‘ÖTV kalkıyor’ söylentileri de talebi frenleyen bir başka unsur oldu. Geçtiğimiz yılı 956 bin adetle kapatan otomotiv sektöründe satışlar ocak ayında hız kesti. Henüz ay sonu rakamları açıklanmadı ancak, sektör temsilcileri 2017’nin ocak ayına göre satışlarda önemli oranda düşüş olduğunu dile getiriyor. Kur artışı ve zamlar ocaktaki düşüşün en büyük nedenleri arasında. Bazı sektör temsilcileri Afrin Harekatı’nın da satışlara olumsuz etki yaptığı görüşünde. Öte yandan geçtiğimiz hafta basına yansıyan ticari araçlar için ‘ÖTV kalkıyor’ söylentileri de satışlarda fren korkusuna neden oldu. Aynı zamanda eski OYDER Başkanı olan İTO Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek Komitesi Başkanı Alp Gülan, “Araç alacaklar ÖTV nedeniyle fiyatların düşebileceği beklentisine girerek, alımları öteleyebilir. Piyasanın olumsuz etkilenmemesi için belirsizliğin biran önce ortadan kalkması lazım” dedi.

Ocak ayı keyifsiz gidiyor

Ocak satışlarının geçen yıla oranla düşük olduğunu dile getiren Gülan, “Ocak ayı genel anlamda çok keyifli gitmiyor. Kesin rakamlar belli olmasa da geçen senenin altında gidecek gibi görünüyor. Üç büyük markanın satışlarını iyi gözlemleyebildiğim için bu düşüşü görüyorum. Kurlar ve taşıt kredileri piyasayı çok etkiliyor. Ama umudumuz şubattan sonra toparlanma olacağı yönünde. Yıl sonunu 2017 ile aynı oranlarda kapatmayı umut ediyoruz. Geçen yıl da moraller bozuk başlamıştık ama sonra toparlamıştı. 2018'de de benzer bir durum olmasını umuyoruz” dedi. Gülan, Afrin Harekatı sonrası oluşan belirsizlik ortamının da satışları kısmen etkilediğini, bazı tüketicilerin alımlarını ötelemesine neden olduğunu söyledi.

Esnaf ÖTV desteği bekliyor

DÜNYA’ya konuşan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, geçtiğimiz hafta basına yansıyan ‘ÖTV kalkıyor’ söylemlerinin tam olarak gerçeği yansıtmadığını, sadece ESOB olarak bu konudaki taleplerini Başbakan Binali Yıldırım’a ilettiklerini söyledi. Henüz somut bir geri dönüş almadıklarını ifade eden Dinçer, “Bizim talebimiz tüm esnaf ve sanatkarımızın tamamen ticari amaçla işlerinde kullandığı araçlarda ÖTV’nin kaldırılması yönünde. Biz bu talebi ilettik. Talebimiz gerçekleşirse sektöre hareketlilik gelecek. Bu talebimiz olumlu değerlendirilecek gibi geliyor” dedi.

Ticaride yerli üretim avantajı artıyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz hafta önemli bir açıklama yaparak yerli ticari araç üreticilerine ‘ÖTV’ müjdesi vermişti. Ağbal, otomobil ve ticari araç üretilirken araca takılan aparatların da ÖTV’ye tabi olduğunu hatırlatarak, “Yerli üretici ÖTV’sini ödeyip, bunları araca takıyor. Sonra araç tamamlanıp satıldığında aracın tamamı üzerinden tekrar ÖTV alınıyor. Sektör aracın imalatında araca takılan teçhizatla ilgili ÖTV iadesi talebinde bulunmuştu. Burada bakanlar olarak talebi olumlu değerlendirdik” demişti. Alp Gülan, aracın içine konan ÖTV’ye tabi sarf malzemelerin ÖTV’den muaf tutulması ile yerli otomobilin daha avantajlı hale geleceğini söyledi.





