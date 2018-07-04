Otomotive 'Avrupa' kalkanı

Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi ilk yarıda ihracatına ivme vererek 16 milyar doların üzerinde dış satıma imza atarken, bu rakama en büyük katkı Avrupa ülkelerinden geldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11,92 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 16 milyar 434 milyon 421 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın aynı döneminde 14 milyar 352 milyon 301 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün geçen bir yıllık sürede ihracatını yüzde 14,5 artırdığına işaret etti.

Öte yandan sektörün 16 milyar doların üzerine çıkan ilk yarı dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek 6 aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Sektör ayrıca, Türkiye'nin 80,2 milyar dolarlık ihracatından 5'te 1 pay almaya da devam etti.

İhraç edilen her 5 üründen 4'ü Avrupa'ya

Otomotiv endüstrisinin Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerine ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 13 milyar 224 milyon 652 bin dolar düzeyine yükseldi.

Böylece sektörün ilk yarıdaki 16,4 milyar dolarlık ihracatının yüzde 80,5'i Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerine yapıldı. Bu da ihraç edilen her 5 otomotiv endüstrisi ürününden 4'ünün Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Aynı dönemde otomotiv endüstrisinin, Avrupa'nın ardından en fazla ihracat gerçekleştirdiği diğer ülke grubu Orta Doğu oldu. Orta Doğu ülkelerine ihracat yüzde 2,2 artarak 805,1 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

En fazla ihracat kaybı ABD'de

Yılın ilk yarısında otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında, yine Avrupa ülkelerinin başı çektiği görüldü.

Sektörün ilk yarıda en büyük pazarı, 2 milyar 461 milyon 849 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Almanya oldu. Almanya'yı, 1 milyar 874 milyon 753 bin dolarla İtalya, 1 milyar 746 milyon 658 bin dolarla Fransa ve 1 milyar 486 milyon 421 bin dolarla da İngiltere takip etti.

Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere, yılın ilk yarısında 1 milyar doların üzerinde otomotiv endüstrisi ihracatı gerçekleştirilen ülkeler olarak da kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisi ihracatında en fazla düşüş yaşanan ülkeler listesinde başı ise ABD çekti. Sektörün ABD'ye ihracatı ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre 159 milyon 990 bin dolar azalarak 463 milyon 808 bin dolara geriledi.

ABD'nin ardından İran 51 milyon 294 bin dolar, Danimarka 22 milyon 660 bin dolar, İrlanda 19 milyon 283 bin dolar ve Suriye 15 milyon 923 bin dolarlık ihracat düşüşüyle en fazla kayıp yaşanan diğer ülkeler olarak sıralandı.