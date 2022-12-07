OTSO’dan 2. OSB atağı

Toplantıya Ordu TSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İlhan Yılmaz, OSB Müdürü Olgun Topkaya, Ordu Büyükşehir Belediyesi Harita ve Kamulaştırma Müdürü Murat Aygün, Ordu Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Melek Yılmaz ve Ordu TSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Mevcut durum tespiti yapılan ve izlenecek yola karar verilen toplantıda görevler paylaşıldı. Bu yıl içinde 1’nci etabın teknik projeleri tamamlanarak 2023 yılı Mart ayı başlarında altyapı işlerine başlanması planlandı. Toplantıdan sonra değerlendirmelerde bulunan Ordu TSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Levent Karlıbel, aksayan ve sorun yaratan noktaları tespit ettiklerini, OBB ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce ortak çözüme gideceklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün, Bakanlık nezdinde işlerini takip ederken, OBB ulaşım ve altyapıyı kısa sürede bölgeye ulaştıracağını ve parsel yollarını açacağını ifade eden Karlıbel, “Bizler de iş ve aş sahası açan yatırımcılara destek olmak, sorunlarını çözmek ve İşlerini kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapacağız. Talep toplayarak, önceliği Ordulu yatırımcılara verecek ve katma değeri yüksek ürünler üretecek firmaları tercih ederek aktif bir organize sanayini 2023 içinde şehrimize kazandıracağız” diyerek, katılımcılara teşekkür etti. Toplantıdan çıkan karar doğrultusunda oluşturulan ortak çalışma grubu her 15 günde bir toplanarak bilgi paylaşımı ve iş takiplerini sürdürecek.