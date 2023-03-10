Oturduğunuz yerden para kazanmanız mümkün! İşte tüm yönleriyle e-ticaret

Günümüzün en popüler para kazanma yöntemlerinden biri olan e-ticaret, her geçen gün daha fazla satıcı ve müşteriyi bir araya getirerek gelişiyor. e-Ticareti sadece satışa yeni başlayanlar tercih etmiyor. Sektörde uzun süredir hizmet verenler de işlerini e-ticarete taşımaya başladı. Tabii büyük kazançlar vadeden e-ticaretin elbette olumlu olduğu kadar olumsuz yanları da mevcut. İşte e-ticaretle ilgili bilmeniz gerekenler!

e-Ticaret Nedir?

1995 yılında internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan e-ticaret, kısaca ticaretin dijital ortamda gerçekleştirilmesidir. Satışa sunulacak mal ya da hizmetlerin tüm üretim, tanıtım, dağıtım, sigorta, satış ve ödeme işlemleri; ağlar üzerinden gerçekleştirilir. Bu nedenle satıcı fiziksel bir mağazaya ihtiyaç duymaz.

Avantajları Nelerdir?

e-Ticaret, doğru tespit edilen ihtiyaçlara ve hizmet sunduğu kitleye göre çok büyük faydaları da beraberinde getirebilir. İşte e-ticaretin sunduğu bazı avantajlar:

- Fiziksel anlamda bir mağazaya sahip olunmadığı için kira, stopaj, personel maaşı gibi ek giderler ortadan kalkar.

- 7 gün 24 saat çalışan mağazacılık anlayışı sayesinde uyurken bile para kazanabilirsiniz.

- Uluslararası sitelerde ürün satarak dünyanın her yerine ulaşabilir, müşteri kitlenizi genişletebilirsiniz.

- Stok yapmanıza gerek kalmadan satış yapabilirsiniz.

- Müşteri internet üzerinden yaptığı alışverişlerde mağazaya gidip gelmek veya ürünleri denemek için zaman kaybetmez. Bu nedenle zaman tasarrufu yapmak için e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmaya devam eder.

- Müşteriler kendi ihtiyaçları doğrultusunda arama yaptıkları için e-ticaret, onlara kişiye özel alışveriş deneyimi sunar.

- Fiziki mağazaların aksine müşterilerle tek tek ilgilenmeye gerek olmadığı gibi müşterilerin de satış personelini bulma ve kasada sıra beklemesine gerek kalmaz.

- İşinizi internet üzerinden yaptığınız için dünyanın neresine giderseniz gidin, para kazanabilirsiniz.

Dezavantajları Nelerdir?

Her durumda olduğu gibi e-ticaretin de bazı olumsuz yönleri var. Piyasada tutunma çabası ve arz talep üzerine sürekli yenilik bekleyen e-ticaretin bazı dezavantajları şunlar:

- Online alışverişlerde müşteriler, ürünlere fiziksel mağazalarda olduğu dokunamaz ve onları göremez. Bu nedenle fiziki mağazalara oranla e-ticarete daha az güven duyulur.

- Müşteriler aradığı ürünü başka bir sitede veya fiziksel mağazada daha uygun fiyata bulunduğunda satış oranınızın düşme ihtimali artar.

- Kargo şirketinden kaynaklı doğabilecek sorunlar(ürünün darbe alması, yanlış teslimat gibi.) nedeniyle müşteri memnuniyeti düşebilir.

- Müşterilerle yüz yüze iletişiminiz olmadığından yaşanabilecek aksaklıklarda onlarla aranızda iletişim bozuklukları meydana gelebilir.