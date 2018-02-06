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ÖTV desteğinden 30 bin taksici yararlandı

Ticari araçlara uygulanan ÖTV muafiyetinden bugüne kadar 30 bin taksici faydalanarak aracını yeniledi.

ÖTV desteğinden 30 bin taksici yararlandı
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, hükümet olarak sağladıkları ÖTV desteği ile ülke genelindeki yaklaşık 80 bin taksici esnafının 30 bininin araçlarını yenilediğini söyledi.

Ağbal twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Hükümet olarak sağladığımız ÖTV desteği ile ülke genelindeki yaklaşık 80 bin taksici esnafımızın 30 bini araçlarını yeniledi. Gece gündüz demeden vatandaşımıza hizmet eden tüm taksici esnafımıza ben de teşekkür ediyorum." dedi.

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