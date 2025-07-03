ÖTV tutarı artırıldı: Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi! işte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yeni zamlı fiyatlar

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi.

ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Bunun sonucunda motorin, benzin ve LPG'ye zam geldi

GİB'den konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanı'nca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağının hükme bağlandığı" hatırlatıldı.

Yeni ÖTV tutarları

TÜİK'in, Yİ-ÜFE'de son 6 ayda meydana gelen değişim oranının bugün itibarıyla yüzde 15,71 olarak hesaplandığının altı çizilen açıklamada, yeniden belirlenmiş sayılan maktu ÖTV tutarlarının yer aldığı tablo da paylaşıldı.

Öte yandan, akaryakıt, tütün ve alkoldeki yeni maktu ÖTV tutarları, GİB'in internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, benzinde ÖTV tutarı 13,86 TL'ye, motorinde ise 12,99 TL'ye yükseltildi.

ÖTV zamları fiyatlara yansıdı!

Akaryakıt fiyatlarında ise ÖTV nedeniyle artış gerçekleşti.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere; benzin fiyatlarına 2,26 TL, motorinde 2,12 TL ve

LPG'ye 97 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatların ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 51,21 TL'ye, motorinin litre fiyatı 52,38 TL'ye yükseldi.

Ankara'da ise benzinin litre fiyatı 51,87 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 53,23 TL'ye yükseldi.

İzmir'de benzin fiyatı 52,21 TL'ye yükselirken, motorin fiyatı 53,58 TL'ye yükseldi.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.