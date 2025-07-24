ÖTV’de yeni dönem: Oranlar arttı, kafa karışıklığı derinleşti

Otomobillerde özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları ve vergilendirmede kullanılan ÖTV matrahları yeniden düzenlendi.

Kamyon veya kamyonet gibi taşıtların ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarılırken, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları ise 5 ve 10 puan azaltıldı. İthal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında da 10 ve 20 puan artışa gidildi.

Elektrikliler ve hibritlerde ÖTV 15'er puan artırıldı

ÖTV oranları yüzde 10'dan başlayan ve yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak devam eden elektrikli otomobiller ile hibrit araçlarda da matrah eşikleri yükseltilerek, ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Elektriklilerde yeni ÖTV oranları sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olurken, hibrit araçlarda ÖTV yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak belirlendi.

Ancak ÖTV oranları yükselirken, sektörde ise belirsizlik endişesi arttı. Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “sadeleşme” vaadiyle duyurulan sistemin daha karmaşık bir tablo yarattığını savundu. Özpeynirci, özellikle elektrikli ve hibrit araçlara yönelik düzenlemelerin kafaları karıştırdığına dikkat çekti.

"Tam teşekküllü ÖTV bilmecesi"

"Buyurun size tam teşekküllü bir ÖTV bilmecesi" diyen Özpeynirci, şu notları paylaştı:

-Motor hacminde 1.6 litre yetmedi, artık 1.4 lt eşiği de var.

-Yüzde 70, yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 gibi yeni ara dilimler eklendi.

-Şarj edilebilir hibritlerde geçen yıl getirilen teşvik geri sarıldı.

-En dikkat çekici artışlar elektrikli araçlardan geldi.

Yerli modeller avantajlı çıktı

"Yeni sistemde oran çok, netlik yine yok" diyen Özpeynirci, vatandaşın ve sektörün kafasının iyice karışacağını, ÖTV zamlarının da büyük vuracağını ifade etti. Tablonun şimdilik Egea, Clio gibi bazı yerli modellere de avantaj sağladığını belirten Özpeynirci, "Yüzde 80'den 70 ve 75'e inecekler. Elektriklilerde ise ÖTV artsa da, hâlâ içten yanmalılara göre avantaj sürüyor" dedi.

Pick-up’larda yüzde 50'ye yükselen yeni ÖTV oranına dikkat çeken Özpeynirci, tüm motorlu taşıtlar, hibritler ve elektrikliler için asıl değişikliklerin Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla belirlendiğini vurguladı.