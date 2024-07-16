Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tapusunu aldı

Batman'daki özel bir okulun konferans salonunda düzenlenen tapu teslim töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, ilin TRC 6 bölgesinde yer aldığını ve devlet teşviklerinin en fazla olduğu iller arasında bulunduğunu belirtti. Bu nedenle kente yatırım taleplerinin de çok olduğuna işaret ederek, gerekli altyapı ve parsellerin hazırlanması durumunda yatırımcı için hiçbir problemin kalmayacağını kaydetti.

Vali Canalp'in konuşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Batman OSB'ye devredilen arazinin tapusunu Batman OSB Mütevelli Heyeti'ne teslim etti.

"Yatırım için bizden yer bekliyorlar"

Konuşmasında kente yatırımcı ilgisine değinen Canalp, "Her hafta yatırım için randevu talep eden bir yatırımcı geliyor. Bazıları Batmanlı, birçoğu da Batmanlı değil. Yatırımcılar bizden yer istiyor. 602 yatırımcımız şu anda yatırım yapmak için bizden yer bekliyor. Yatırımlar başladığında göreceksiniz ilerleyen süreçte 602 olan rakam binleri geçecektir. Bunu yaptığımız zaman da Batman, inşallah önümüzdeki zaman içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en fazla yatırımcı çeken, yatırım yapılan, en fazla kişinin istihdam edildiği yer ve en güçlü ekonomisi haline gelecektir" dedi.