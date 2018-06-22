Oyuncak ve müzik aletine teşvik geldi

22 Haziran 2018

ANKARA(DÜNYA)-Bakanlar Kurulu, seçim öncesi son kararlarından birinde teşvik sisteminde kısmi değişiklik yaptı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile birlikte “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibarıyla Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri” başlıklı maddesinde tanım değişikliğine gidildi.

Burada yer alan 39 numaralı sektör kodunun “Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)” şeklindeki tanımı değiştirildi. 39 numaranın yeni tanımı “Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları” oldu.

İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları başlıklı tabloda, ilk 5 bölgeye ilişkin satırlarda yer alan 40 numaralı sektör(plastik mobilya) tüm illerde teşvik kapsamından çıkarıldı.

Aynı maddede yapılan başka bir değişiklikle, 39 numaralı (Plastik hariç mobilya imalatı) sektör ilk 5 bölgedeki tüm iller için teşvik kapsamına dahil edildi. Böylece tanım değişikliğiyle birlikte, müzik aletleri, spor malzemeleri, oyuncak, kalem, çocuk arabası ve pusetler teşvik kapsamına alındı.