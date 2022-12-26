Öz Finans-İş kamu bankası çalışanlarına promosyon istedi

Eroğlu, Öz Finans-İş’in yaklaşık 45 bin üyesiyle Ziraat, Ziraat Katılım ve Halkbank bankalarında örgütlü olduğunu anımsattı.

Eroğlu, “Birçok kurum çalışanın 30 ila 40 bin lira arasında banka promosyonu aldığı bu dönemde, kamu bankası çalışanları bu haktan mahrum kalıyor. Yaklaşık 60 bin kamu bankası çalışanı, aynı zamanda çalıştıkları bankaların da maaş müşterisi durumunda. Bankalarının hem banka kartlarını hem de kredi kartlarını kullanıyor. Bankadan kullandıkları KMH ve kredi kartı faizini de herkes gibi ödüyor. Böyle de bir tablo söz konusuyken, milyonlarca emekli ve çalışanın maaş promosyonu işlemlerine imza atan banka çalışanları, maaş promosyonu imkanından yararlanamıyor. Kamu bankası çalışanlarının, çalıştıkları bankalardan maaş promosyonu alabilmesine imkan sağlayacak adımlar atılmasını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.