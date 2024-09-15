Ozan Bingöl sigaradaki vergi yükünü hesapladı: 60 liralık sigaranın 51,85 lirası vergiye gidiyor

Sigaralar için özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarları yeniden belirlendi. Karar ile, sigaraların ÖTV oranlarında indirim yapılarak maktu vergi tutarları artırıldı.

Sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, dün yapılan ÖTV düzenlemesiyle sigaradaki vergi oranını hesapladı.

Buna göre; satış fiyatı 60 TL olan bir paket sigaranın 51,85 TL’si, satış fiyatı 70 TL olan bir paket sigaranın 56,91 TL’si, satış fiyatı 80 TL olan bir paket sigaranın 63,93 TL’si vergilerden oluşıyor.