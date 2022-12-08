Özbekistan, gaz karşılığında siyasi şartları asla kabul etmeyecek

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Curabek Mirzamahmudov, ülkenin enerji politikası ve meselelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ülkede kış mevsiminde görülen enerji sorununu ortadan kaldırmak için Rusya ile işbirliği yapılacağına ve bu işbirliği anlaşmasında ülkeyi tehdit eden siyasi şartların bulunduğuna" dair bazı basın yayın organlarındaki iddialara değinen Mirzamahmudov, şunları söyledi:

"Ulusal çıkarlarımızı, ülke ekonomisini, bağımsızlığımızı asla tehlikeye atmayacağız. Başka bir ülkeden gaz ithal edersek, yalnızca ticari anlaşma ve alım-satım sözleşmesi kapsamında işbirliği yapacağız. Gaz karşılığında siyasi şartları asla kabul etmeyeceğiz. Kısacası bize teklif edilecek gaz anlaşmasını ancak şartlarından memnun kalırsak kabul ederiz aksi takdirde yok."

Mirzamahmudov, Üçlü Gaz Birliği konusunda şimdiye kadar herhangi bir teklif almadıklarını aktararak "Rusya ile gaz sevkiyatı konusunda bir anlaşma yapılsa bile bu bir 'birlik' anlamına gelmez." dedi.

"Bu bir ittifak değil, ilgili kuruluşların ortak çalışmalarının koordinasyonudur"

Özbekistan'ın, Rusya ile ortak sınırlarının olmadığını, bu nedenle gazın komşu Kazakistan üzerinden sevkiyatı için müzakereler yapılacağını ve bunun teknik bir anlaşma olacağını vurgulayan Mirzamahmudov, "Daha doğrusu bu bir ittifak değil gaz boru hattının geçtiği ülkelerin ilgili kuruluşlarının ortak çalışmalarının koordinasyonudur." ifadesini kullandı.

Mirzamahmudov, "Özbekistan'da bugün yaşanan enerji sorununun, Rusya tarafından nükleer santral inşasını hızlandırmak için suni olarak yaratıldığına" dair iddialara işaret ederek ülkedeki enerji sorununun dış etkenlere bağlı olmadığını, bunun tek sebebinin iç tüketimin artması ve üretimin gerilemesi olduğunu söyledi.

Bakan Mirzamahmudov, ülkesinin gaz ihracatçısı konumundan gaz ithalatçısı konumuna geldiğini dile getirdi.

"Ulusal çıkarlarımızı karşılayan garantiler verilmeden nihai anlaşma imzalama niyetinde değiliz"

Özbekistan'da Rusya'nın inşa etmesi öngörülen nükleer santral konusuna değinen Mirzamahmudov, söz konusu santral inşasına ilişkin müzakerelerin ulusal çıkarların ve ekonomik verimliliğin dikkate alınarak yürütüldüğünü aktardı. Mirzamahmudov, şunları kaydetti:

"Kendimiz için menfaati olan bir dengeyi bulana kadar bazı zorluklar ortaya çıkabilir ama kimse bizi herhangi bir projeyi hayata geçirmek için zorlayamaz ve biz buna izin vermeyeceğiz. Bu, devlet politikasına ve Özbek halkının gurur ve ilkelerine aykırıdır. Çünkü milli çıkarlarımız ve bağımsızlığımız her şeyin üzerindedir. Şu anda (santral inşasına ilişkin) hükümetler arası bir çerçeve anlaşması imzalanmış bulunuyor. Buna dayanarak santral için yer seçimi, santralin çevreye etkisi, teknoloji seçimi ve en önemlisi ticari sözleşme müzakeresi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Ulusal çıkarlarımızı karşılayan garantiler verilmeden nihai anlaşma imzalama niyetinde değiliz."