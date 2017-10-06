Özbekistan, Türk işadamlarını YİD projelerine çağırıyor

06 Ekim 2017

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Özbekistan’la karşılıklı ticareti arttırma ve yatırımlara odaklandıklarını belirtirken, Özbekistan’a daha fazla yatırım yapmak istediklerini vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz 10 yılda 3 kattan fazla arttığının altını çizen Hisarcıklığlu, “Bu rakamın potansiyelimizin çok altında olduğunu biliyoruz. Ticarette önemli konulardan biri gümrük geçişleri. Özellikle coğrafyamızda kara gümrük kapıları önem arz ediyor. Bu konuda Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak büyük tecrübemiz var. Dünyanın en hızlı çalışan ve en güvenli sınır kapılarını bir yıldan kısa sürede inşa edebiliyoruz. Bugüne kadar devletimize tek kuruş harcattırmadan, Türkiye’nin 10 gümrük kapısını inşa ettik” diye konuştu.

Özbekistan’ın projelerini yakından takip ettiklerine değinen Hisarcıklıoğlu, gıda sanayi dahil her alanda üretimle ilgilendiklerini belirtti ve “Özbekistan’ın yatırım ortamını daha da iyileştirecek çalışma içinde olduğunu biliyoruz. Özbekistan’da geçmişte yatırımcılarımızın yaşadığı olumsuzlukları unutmak istiyoruz. Yeni dönemde, yeni işbirliği ve yatırım alanlarına odaklanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Camşid Kuçkarov da konuşmasında özellikle turizm, inşaat, müteahhitlik, inşaat malzemeleri, kimya, makine, tarım ve tekstil alanlarında işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Kuçkarov, Türk işadamlarından yap-işlet-devret projelere katılmalarını isterken, Türkiye’nin bu alanda büyük tecrübeye sahip olduğunu belirtti.