08 Mayıs 2018

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, konut stoklarının eritilmesi amacıyla Ziraat Bankası ve diğer bankaların başlatacakları kampanyanın satışlara olumlu yansıyacağını ifade ediyor.

Konut stoklarının eritilmesi amacıyla Ziraat Bankası ve diğer bankaların başlatacakları kampanyaya ilişkin soruları yanıtlayan gayrimenkul sektörü, uzun zamandır talep ettikleri desteğin kademe kademe devreye alınıyor olmasının sektör için umut ve mutluluk olduğunu söyledi.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, hükümetin yaptığı bu hamleler uzun süredir yaşanan sektördeki durgunluğu canlandırarak konut stokunu azaltacaktır. "Sacayağı tamamlandı, şimdi yatırımcı için harekete geçme zamanı." dedi.

Devletin sektöre verdiği bu desteklerin daralan ekonomiye katkı sağlayacağını aktaran Özyurt, "Taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergilerin azalması, 150 metrekareden büyük konutların tesliminde KDV oranındaki düzenleme ve tapu harcı oranının da yüzde 4'ten yüzde 3'e düşmesi ilk adımdı, şimdi banka faizlerinin düşmesi sacayağını tamamlayacak. Hükümetin yaptığı bu hamleler uzun süredir yaşanan sektördeki durgunluğu canlandırarak konut stokunu azaltacaktır. Ayrıca lokomotif olan sektör diğer sektörleri de hareketlendirerek ekonomideki likiditeyi hızlandırıp canlılık getirecektir. Sacayağı tamamlandı, şimdi yatırımcı için harekete geçme zamanı." diye konuştu.

"Özel bankalar da taşın altına elini koymalı"

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Özen Kuzu da şunları kaydetti:

"Gayrimenkul sektörü olarak uzun bir süredir beklediğimiz ve her fırsatta dile getirdiğimiz KDV oranları, tapu harçları ve bankaların uyguladığı faiz oranları konularıyla ilgili hükümetimizin attığı olumlu adımları ilgiyle takip ediyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi. Söz konusu kolaylıklar sektörümüze ivme kazandıracak ve vatandaşların ev sahibi olma sürecini hızlandıracaktır.

Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz gün açıkladığı konut kredisindeki faiz oranlarının 1’in altına düşürülmesiyle ilgili kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum. Bunun yanında söz konusu KDV indiriminin ofis ve ticari üniteleri de kapsaması sektörümüzün bir diğer önemli beklentisi. Bu beklentimizin de karşılanmasıyla bu yıl yeni bir rekorun kırılacağına inancımız tam."

"Konut alıcıları için kaçırılmayacak bir fırsat"

İkiel Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ekşi ise tapu harcının yüzde 4'den yüzde 3'e inmesi ve KDV indiriminin önemli bir teşvik olduğunu belirterek, "Şimdi yatırımcının elini tutan en önemli konu olan faiz sorunu çözülüyor." dedi.

Konut kredi faizlerinin psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına inmesinin önemine değinen Ekşi, "Sektörün uzun zamandır beklediği bir karardı. Bundan sonra hem konut alıcısı hem de konut üreticisi harekete geçecek, piyasa hareketlenecek. Bu dönem, konut alıcıları için kaçırılmayacak bir fırsat. Faizdeki düşüş; özellikle ipotekli satışlara ciddi ivme sağlayacak. Sektör temsilcileri olarak hem ülke ekonomisi hem de sektörümüz için verilen teşvik ve desteklerin devam etmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da "Tapu harcındaki düşüş ve KDV indirimi konut alıcısını harekete geçirecek derken; şimdi de konut kredi faizlerinin düşecek olmasını hem yatırımcı hem de müteahhit firmalar adına çok sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Biz kendi satışlarımızda zaten 'yüzde 10 peşin 7 yıl 0 faiz' ya da '120 ay 0,99 faiz' seçenekleri bulunan özel ödeme kolaylıkları oluşturuyoruz. Şimdi bunun genele yayılacak olması çok sevindirici. Bundan sonra düzenleneceği söylenen kampanyalarla sektör daha da hareketlenecek, stoklar eriyecek ve satışlar istenen seviyeye gelecek." ifadelerini kullandı.

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır ise sektörün gelişmesini yavaşlatan en büyük engelin; konut kredi faizlerindeki rekor yükseliş olduğunu belirterek, "Bankaların yaptığı bu kampanya, KDV ve tapu harçlarında yapılan indirimin arkasından gelmesi çok iyi oldu. Böylelikle birbirlerini destekleyerek satışlara çok olumlu yansıyacak ve adeta satış patlaması yaşanacaktır. Bu kampanya alıcılara 10 yıllık vadeli bir alımda, eskiye göre yüzde 30 kazandırıyor. KDV ve tapu harçlarındaki indirimler ile birlikte bu rakam yüzde 40’ların üzerine çıkıyor. Bu dönem yatırımcı ve oturumcu için çok büyük bir fırsat. Bu fırsatı herkesin değerlendirmesi gerekiyor. Bankalara ve hükümete konut piyasasına yaptıkları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü canlandıkça Türkiye canlanacaktır." diye konuştu.

Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram da konut kredi faizlerinin psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşecek olmasının, bekleyen talebin alıma dönüşmesinde büyük itici güç olacağını vurgulayarak, "Firma nezdinde motivasyon, konut alıcısı açısından da bir fırsat niteliği taşıyan hükümetin bu kararı, bahar mevsimini de 'konut satış baharı'na çevirecektir. Ancak bankaların çok da istekli olmadığını görüyoruz, oysa bankalar da bu konuda üstlerine düşeni yapmalı ve ellerini taşın altına koymalı. Önümüz Ramazan, ardından bayram geliyor. Bu dönem öncesi alınan bu tedbirler konut satışlarını arttırıcı etki yapacaktır. Çok yerinde ve çok doğru bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü ise "KDV ve tapu alım harçlarını düşürülmesinden sonra inşaat sektörünün, yatırımcının ve ev alacakların beklediği faiz oranları yüzde 1'in altındaydı. Bu desteklerin, sektöre ve ekonomiye ciddi bir şekilde ivme katacağını düşünüyorum. Ancak bu desteklerin 3 ay geçerli olması değil, sürekli hale gelmesi gerekmektedir. Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörüne desteklerin devam etmesini bekliyoruz." bilgisini verdi.

Süleyman Ekşi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekşi de KDV ve tapu harçlarının düzenlenmesi sonrasında kredi faizlerinin düşürülmesi ile ilgili atılan bu adımın iç piyasayı canlandıracağını düşündüklerini aktararak, "Ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul sektörüne yapılacak her türlü destek tüketicilerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak, piyasanın ihtiyaç duyduğu nakit akışını hızlandıracaktır. Konut kredi faizlerinin özellikle yüzde 1’in altına çekilmesi ve bu desteğe sadece kamu bankalarının değil özel bankaların da katılmasının gerektiğine inanıyoruz. Süleyman Ekşi İnşaat olarak gerçekleştirdiğimiz projelerde uygun ödeme planları ile isteyen herkesin ev sahibi olabilmesini amaçlıyoruz. Hükümetimizin vereceği bu destekler ile daha da geniş kitleleri ev sahibi yapabilmek ortak hedefimiz olmalıdır." yorumunu yaptı.

Roya Yapı İcra Kurulu Başkanı Afşin Aykanat da başlayan bu kampanya süreciyle satış yönlü hareketlerin hızla artış göstermesini beklediklerini kaydederek, "Yılın tamamına en büyük desteği önümüzdeki 3 ay boyunca sağlayarak, satışlarda zirveye ulaşacağız." dedi.

Aykanat, sektör temsilcileri olarak her zaman faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşürülmesi gerektiğini savunduklarını vurgulayarak, "Başbakanımızın bu sorunumuza çözüm üreten yaklaşımıyla nihayet beklentimiz karşılandı. Mevcut durumda bahar ayları itibarıyla satışlarımızın en yüksek seyretmesi gereken bir dönemin içindeyiz. Buna rağmen sektördeki durgunluk bizi korkutuyordu. Bankaların kampanyalarıyla projelerimizin kampanyaları sayesinde sektörümüz yeniden hareketlenecek. Yatırımcı talepleri hız kazanacak. Sadece doğrudan ve dolaylı olarak yüzlerce sektörü besleyen gayrimenkul ve inşaat sektörü değil, Türkiye ekonomisi de kazanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA