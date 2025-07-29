Özel üniversite ücretleri 1,5 milyonu aştı! Zam oranı yüzde 80'e ulaştı... İşte 2025-2026 yılı ücretleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın tercih maratonu başladı.

Tercih kılavuzu yarından erişime açılacak ve adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos arasında yapacak.

Milyonlarca öğrenci üniversite tercihlerini yapmak için hazırlanırken özel üniversiteler de peş peşe 2025-2026 yılı akademik yılı zamlı ücretlerini duyuruyor.

Bazı üniversiteler fakülte bazlı fiyatlar belirlerken bazıları ise tüm fakülteler için aynı fiyatı uyguluyor.

Özel üniversite fiyatlarında yüzde 80'e varan zamlar ve taksitli ödemedeki fiyat farkları da dikkat çekiyor.

İşte özel üniversitelerin 2025-2026 yılı akademik yılı ücretlendirmeleri..

Koç Üniversitesi yüzde 48 zam yaptı

Koç Üniversitesi 2025-2026 akademik yılında yeni giriş yapacak öğrenciler için Tıp Fakültesi dışındaki programlar için ücretini 1 milyon 590 TL olarak belirledi. Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti de tüm bölümler için 1 milyon 590 bin TL oldu.

Geçen yıl bu ücretler 1 milyon 75 bin TL olarak açıklanmıştı. Böylece bir yılda Koç Üniversitesi ücretine yaklaşık yüzde 48 zam geldi.

Ayrıca üniversite tarafından yapılan açıklama üniversite kayıt döneminde yıllık ücret ödemesi yapılırsa, bahar dönemi ücreti için de güz dönemi eğitim ücreti uygulanacağı ancak taksitli ödemede güz dönemi ücretinin 882 bin 450 TL olacağı belirtildi.

Sabancı Üniversitesi'nden yüzde 45 zam

Sabancı Üniversitesi ise 2025-2026 akademik yılı yeni girişli tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitimi ücretinin 1 milyon 595 bin TL olduğunu duyurdu.

Geçen yıl senelik ücret olarak 1 milyon 100 bin TL olarak açıklanmıştı. Böylece Sabancı üniversitesi ücretlerine yüzde 45 zam yapıldı.

Ayrıca üniversite öğrenim ücretinin taksitli olarak ödenmesi halinde bahar dönemi eğitim ücretinde haziran-kasım enflasyon oranı kadar artış yapılacağını belirtti.

Özyeğin Üniversitesi'nden fakülte bazında ücretlendirme

Özyeğin Üniversitesi ise ücretlerini fakülte bazında belirliyor.

Ayrıca üniversite İngilizce hazırlık programının ücretlendirmesini öğrencilerinin kayıtlı oldukları lisans programı öğrenim ücreti kadar uyguluyor.

Özyeğin Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümlerinin ücretleri 1 milyon 385 bin TL olarak açıklandı.

Geçen yıl bu fakültelerin ücretleri 950 bin TL olarak belirlenmişti. Yani Özyeğin Üniversite de ücretlerine yüzde 45 zam yaptı.

Ayrıca Özyeğin Üniversitesin'de de taksitli ödemeye fiyat farkı uygulanıyor. Dönemlik ücreti 692 bin 500 TL olan bölümlerin ödemeleri iki taksit hainde yapıldığında bahar dönemi ücreti 796 bin 375 liraya çıkıyor.

Bilgi Üniversitesi'nden yüzde 70'e varan zam

İstanbul Bilgi Üniversite de ücretlerini fakülte bazında belirleyen özel üniversitelerden biri.

Üniversitenin en pahalı lisans fakültesi ise psikoloji bölümünün yer aldığı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi olarak öne çıkıyor. Bu fakültede ücret 1 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. Geçen yıl aynı fakültenin ücreti 745 bin TL olarak belirlenmişti. Böyle yüzde 68'lik bir zam geldi.

Ayrıca üniversitenin hazırlık bölümleri ve iletişim, işletme, mimarlık fakülteleri için uygulayacağı ücret ise 1 milyon 190 bin TL olarak açıklandı. Geçen yıl bu ücret 697 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Bu fakültelere gelen zam oranı ise yüzde 70 oldu.

Bilkent Üniversitesi'nden taksitli ödmeye enflasyon farkı

Bilkent Üniversitesi ise 2025-2026 yılı eğitim ücretini bütün bölüm ve programlar için 950 bin TL olarak belirledi.

Geçen yıl bu ücret 620 bin TL olarak belirlenmişti. Yani Bilkent Üniversitesi ücretlerine yüzde 53 zam geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamada iki taksit ödeme yapılması halinde 6 aylık enflasyon farkıyla ödeme yapılacağı belirtildi.

TOBB ETÜ'den yüzde 55 zam

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ise tıp hariç bölümlerin yıllık ücretinin 930 bin TL olduğunu, tıp ücretinin ise 1 milyon 302 bin TL olduğunu duyurdu.

Bu ücret geçen yıl 600 bin TL iken tıp fakültesi için 840 bin TL'ydi. Böylece TOBB ETÜ'de de fiyatlar yüzde 55 artırıldı.

TED Üniversitesi de fakülte bazında zam yaptı

TED Üniversitesi diğer özel üniversitelerden farklı olarak fakülte bazında fiyatlar açıklıyor.

Eğitim fakültesinde bulunan ingilizce öğretmenliği bölümü 540 bin TL'den 820 bin TL'ye çıkarılırken, pskiloloji ve İngiliz dili ve edebiyatı bölümü ücretleri 600 bin TL'den 920 bin TL'ye çıkarıldı.

Mühendislik programlarının ücreti ise 600 bin TL'den 920 bin TL'ye yükseltildi.

Başkent Üniversi'nden tıp ve diş fakültesine yüzde 80 zam

Başkent Üniversitesi de TED üniversitesi gibi fakülte bazında fiyatlar açıkladı.

Buna göre Başkent Üniversitesi tıp ve dış hekimliği fakültesinin ücretleri yüzde 80 zamla 1 milyon 480 bin TL'ye yükseltildi.

Eczacılık fakültesinin ücreti ise yüzde 69 zamla 1 milyon 200 bin TL'ye çıktı.

Mühendislik, hukuk, mimarlık fakültelerinin fiyatları ise 615 bin TL'den 990 bin TL'ye çıkarıldı.