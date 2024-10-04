Özel’den Şimşek’e ‘enflasyon’ tepkisi

İstanbul’da Çekmeköy Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan CHP lideri Özgür Özel'in hedefinde Bakan Şimşek vardı.

"‘Sen yoksulsun, yoksul kal’ anlayışı"

Dün açıklanan TÜİK verileri üzerinen ekonomi yönetimini eleştiren Özel, "Bugün Türkiye’de maalesef yoksulluğun kabul edildiği, yok edilmek yerine yönetilmesinin tercih edildiği bir sistem var. Biz bu gelir adaletsizliğine itiraz ediyoruz. ‘Sen yoksulsun, yoksul kal’ anlayışı, yoksulluğu yöneten anlayışı reddediyoruz." dedi.

"Avrupa’nın çocuk yoksulluğu en yüksek olan ülkesiyiz"

Orta Vadeli Program’ı (OVP) dikkatle incelediklerini ancak, çocuk yoksulluğunun nasıl çözüleceğine ilişikin tek veri bulamadıklarını söyleyen CHP lideri, açıklamarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’de 2023 itibarıyla 7,6 milyon çocuk yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Çocuk yoksulluğu, yetişkin yoksulluğunu aşan ve ondan daha yüksek ölçülen bir mesele. Yaklaşık 2 milyon çocuk derin yoksullukla karşı karşıya.

Yani annesi doğurduktan sonra çocuk bezi alamadığı için altına poşet bağlayan, sütü yoksa süt bulamıyorsa suyla, muhallebiyle, pirinç unuyla küçücük bebeğe öğün geçiştirir durumdalar. Çocuk yoksulluğunda Türkiye Avrupa’nın çocuk yoksulluğu en yüksek olan ülkesi." ifadelerini kullandı.

"Geldiği gün enflasyon yüzde 38’di bugün yüzde 48"

"Seçimden sonra Mehmet Şimşek’i getirip şimdi faizleri yüzde 50’ye çıkardılar" diyen Özel, şöyle devam etti:

"'Enflasyonu düşürüyorum’ diyen Sayın Şimşek, dün açıklanan rakam yüzde 48. Öyle bir anlatıyorlar ki, sanki geldiği gün enflasyon yüzde 80’di. Mehmet Şimşek’in geldiği gün enflasyon yüzde 38’di, bugün yüzde 48. Bunun için biz ekonomiyi önceleyen, önerilerimizi söyleyen, Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi önümüze koyan projelerle karşınızda olacağız."