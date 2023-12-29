Özgener: İhracatta yeni yol haritasına ihtiyaç var
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2023'ün son meclis toplantısında iş dünyasının 2024 ajandasına değinerek, ekonomiyi ele alırken makro ekonomik dengeleri ve ekonomik dışı gelişen olayları hassasiyetle takip ettiklerini söyledi.
Özlem SARSIN-İZMİR
2024'te iş dünyasının ajandalarında yer alacak ekonomik mesajlara dair açıklamalarda bulunan Özgener, “İhracatta birtakım yapısal değişiklikler olurken; pazarlarımızı çeşitlendirmemiz ve konjonktüre uygun yol haritaları yapmamız gerekeceği kanaatindeyiz. Diğer yandan en büyük ticari ortağımız Avrupa Birliği ekonomisinin büyümesinin dünyanın geri kalanına göre daha düşük seyretmesi, ihracatımız açısından önemli bir risk. Bu da bize, pazar çeşitliliğini artırmamız ve mevcut pazarlardaki yerimizi korumamız için mutlaka düşük fiyat rekabetinin ötesine geçmemiz gerektiğini gösteriyor. Artık, stratejik rekabetimizi artıracak sektörel politikalar üretmek zorundayız" dedi.
“Kredi risk primindeki düşüş yabancı yatırımcıyı çeker”
Uluslararası rekabet gücü için verimlilik odaklı yapısal dönüşümün hayata geçmesi gerektiğini söyleyen Özgener, “Uygulanan rasyonel politikaların sürdürülmesi halinde, istikrarlı bir ekonomik yapıya ulaşacağımızı inanıyorum. Yıl içerisinde 700 seviyelerine ulaşan CDS’in bugün itibariyle 279’a gerilemesi, özellikle yabancı yatırımcıların ülkemiz piyasalarına olan ilgisini de artırmış görünüyor. Kredi risk primlerinde başlayan düşüşün devam etmesiyle birlikte Türkiye kısa sürede yeniden yabancı sermaye yatırımları açısından yıldız ülkelerden biri olacaktır” diye konuştu.