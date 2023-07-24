Özgür Demirtaş, ekonomide olacakları açıkladı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter'da ekonomiye dair öngörülerini paylaştı. İşte Demirtaş'ın ‘bol maalesefli' tahminleri:

*Maalesef, Enflasyon rekor hızda devam edecek.

*Maalesef, Merkez Bankası Enflasyon ile mücadele etmiyor.

*Maalesef, Alım gücümüz düştü, daha da düşecek.

*Maalesef, Orta gelir grubu iyice silinecek.

“Çok ama çok üzgünüm”

*Maalesef, Dolaylı vergiler, orta gelir ve alt gelir grubunu daha da baskılayacak.

*Maalesef, Fiyat Pahalılığı Çıldırtıcı seviyelere çıkacak.

*Çok ama çok üzgünüm… Türkiye'yi çok seviyorum. Bu kötü günleri atlatabilmemizi dilerim…