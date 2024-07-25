Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomide tarih yazıldı' diyen Necmettin Batırel'e sert tepki

Türk lirasının değer kaybettiği süreçte bir televizyon programında yaptığı ‘’Şakkadanak 10 milyar dolar satırım herkes şaşırır, ardından bir 10 milyar dolar daha satarım'' sözleriyle hatırlanan Türkiye gazetesi Necmettin Batırel, 23 Temmuz tarihli köşesinde ‘’1 yılda ekonomide tarih yazıldı, dünya şapka çıkarıyor, ama hâlâ ülke ekonomisini kötü göstermek için İstanbul’daki hayatın Londra’dan pahalı olduğunu söyleyenler var. Onları oraya göndermek lazım…’’ değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Batırel’in yorumunun yer aldığı bir X (Twitter) mesajını alıntılayarak dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Demirtaş, ‘’Türkiye ekonomisinin iyi durumda olmadığını’’ savunurken, beş maddede şu gerekçeleri sıraladı.

1) Sizin de savunduğunuz şekilde, Merkez Bankası’nın bütün rezervleri eritildi.

2) Sizin de savunduğunuz şekilde, NAS Ekonomi Politikası diye bir şey adı altında faizler enflasyonun altına indirildi.

3) Sizin de savunduğunuz şekilde, karşılıksız para basıldı.

4) Sizin asla öngöremediğiniz şekilde, enflasyon bu yapılanların sonucunda patlamak ne kelime paramparça ederek patladı..

5) Şimdi geçmişte yapılan hataların diyetini ödüyoruz.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Batırel’e seslenerek, ‘’Lütfen ekonomi çok iyi diyerek insanları üzmeyin’’ derken mesajını şöyle sonlandırdı:

* Ekonomi elbette 2025 sonrası toparlanmaya başlayacak ama şu anda çekilen buna acı siz ve sizin gibi düşünenler yüzünden…

Özgür Demirtaş'ın yüzündeki o ifade...

Necmettin Batırel, dolar kurunun yaklaşık 3,5 TL olduğu bir dönemde, Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerle hafızalara kazınmıştı.

CNN Türk’te yayınlanan ve Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Batırel, dolar kurunun düşürülmesi için şu taktiği vermişti:

* 10 milyar dolar şakkadak satarım. Şaşırır millet! Hiç beklemedik bir hareket... Niye satıyor nasıl satıyor? 'Hani rezervi düşüktü' filan derler? 'Demek ki rezervleri varmış' diyecekler normal şartlarda. Dolar mutlaka düşecek... Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay. Çil yavrusu gibi dağılır millet

Batırel’in bu sözleri üzerine Ahmet Hakan, Özgür Demirtaş’a dönerek bu önerinin işe yarayıp yaramayacağını sormuştu. Özgür Demirtaş’ın ise kaşlarını kaldırarak verdiği olumsuz yanıt ve suratında beliren ifade günlerce konuşulmuştu.