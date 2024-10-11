Özgür Demirtaş'tan kredi kartından 750 TL katkı payı tepkisi: 3 maddede sıraladı...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bugün AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne sert tepki gösterdi.

Paylaşımına "Hükümet kredi kartlarından 750 TL ekstra vergi alacakmış." ifadeleri ile başlayarak katkı payını "ekstra vergi" olarak nitelendiren Demirtaş, paylaşımında 3 madde ile şöyle yazdı:

1) Önce Nas ekonomi modeli diyerek enflasyonu patlat. Parayı değersiz hale getir.

2) Sonra insanlar nakit kullanamasın diye büyük banknot çıkarma insanları kredi kartına mahkum et.

3) Sonra kredi kartına mahkum ettiğin insanlara 100 Bin TL üstü limitli kartlar için ekstra vergi koy.

Hükümet Kredi Kartlarından 750 TL extra vergi alacakmış.



Yalan mı:



1) Önce Nas Ekonomi Modeli diyerek Enflasyonu PATLAT. Parayı değersiz hale getir.



2) Sonra insanlar Nakit kullanamasın diye Büyük BANKNOT çıkarma insanları KREDİ KARTINA Mahkum et.



3) Sonra Kredi Kartına… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) October 11, 2024

Vergi uzmanı Ozan Bingöl'de konuya ilişkin tepki veren isimler arasında yer aldı. "Hem işlemler kredi kartıyla yapılacak deniyor hem de kredi kartı limiti üzerinden vergi getiriliyor" ifadelerini kullanarak katkı payını Demirtaş gibi vergi olarak nitelendiren Bingöl, vergilemede kazdan tüy yolma aşamasından sinekten yağ çıkarma aşamasına geçildiğini söyledi.

kendi ifadeleriyle bu "yeni vergiler"in vergi sistemini boğacağını ve vatandaşı canından bezdireceğini söyleyen Bingöl ayrıca "Bu yeni vergilerle hedef 2024 yılı vergi hedefinin %1'i bile değil" diyerek uyarıda bulundu.

Konuya ilişkin paylaşımının sonunda amacın savunma sistemini desteklemek ise vergi yerine bütçeden hemen aktarılması tavsiyesinde bulunan Bingöl, "Ne olur savunma sanayini, güvenliği bahane edip vatandaşı yoracak, vergi adaletsizliğini daha derinleştirecek vergileri getirmeyin önümüze" diyerek tepki gösterdi.

Vergilemede kazdan tüy yolma aşamasından sinekten yağ çıkarma aşamasına geçeceğimizi söylemiştik. O aşamadayız. Vergi öderken vergi mi ödenir deyip kaldırımasını istediğimiz beyannamedeki damga vergisi kadar ilave tutar alınması hedefleniyor. Hem işlemler kredi kartıyla yapılacak… — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) October 11, 2024

Yasa teklifine ilişkin bir başka tepki ise İris Cibre'den geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'ın konuya ilişkin açıklamalarını değerlendiren Cibre, "Bu katkı payı, eğitime, tarıma, kalkınmaya değil, savunma sanayi fonuna aktarılacakmış... Kendi kafalarına göre katkı istiyorlar" dedi.

Cibre ayrıca Türkiye'nin savunma sistemlerinin geliştirilmesinde kendisinin de hem kifir olduğunu ancak önceliklerin halkın refahı olduğunu savunduğunu da ekledi.