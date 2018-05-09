Özlü: Sanayinin dijital dönüşümünün yol haritasını çıkardık

09 Mayıs 2018

Ege Bölgesi Sanayi Odasında düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Işığında İzmir" konulu toplantıya katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir'in Türk ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından biri olduğunu söyledi.

İzmir'i Türkiye'nin teknoloji üssü yapmak için uluslararası bir danışmanlık firmasıyla anlaştıklarını hatırlatan Özlü, bu projeyle doğrudan ve dolaylı 40 bin kişiye istihdam sağlayacağını dile getirdi.

İzmir'e dijital dönüşüm merkezi kurulacak

Özlü, üste üretilecek ürünlerin taklit değil yüzde yüz Türk teknolojisi olacağına dikkati çekti.

İzmir'deki organize sanayi bölgelerinde istihdam sayısını 16 yılda 3 katına çıkardıklarını anımsatan Özlü, şöyle konuştu:

"2018 yılı itibarıyla İzmir'de 7 organize sanayi bölgesi projemiz devam etmektedir. İzmir'de 4 adet teknoloji geliştirme bölgesi kurduk. Şehirdeki teknoparklarda yer alan 400 firmada 2 bin 600 kişi istihdam ediliyor. İzmir'de 69 Ar-Ge ve 22 tasarım merkezi bulunuyor. 2003 yılından bugüne kadar KOSGEB'in finansman destek kredileri kapsamında yaklaşık 29 bin İzmirli işletmeye 1,3 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturduk. İnşallah İzmir'e bir dijital dönüşüm merkezi kuracağız. KOBİ'lerimizin verimliliği artırmak, yalın üretime geçişte teknik destek sunmak ve uygulamalı eğitim vermek için İzmir'e model fabrika kuruyoruz. Model fabrikamız; her yıl yaklaşık 40 fabrikanın verimlilik dönüşümüne katkı sağlayacak. Model fabrikayı da Bakanlığımız ile Ege Bölgesi Sanayi Odasının ortak finansmanıyla inşallah 2019'da açmış olacağız."

"Seçimden sonra detaylı bir şekilde açıklayacağız"

"Türkiye Sanayi Devrimi" sloganıyla sıçrama yapmak istediklerini vurgulayan Özlü, 11 bin dolar kişi başı gelirle devam edemeyeceklerini, hedefe ulaşacakları tek alanın ise bilim ve teknoloji olacağını ifade etti.

Özlü, "İhracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payı çok az. Orta-düşük ve düşük teknolojiler ihraç edip, yüksek teknolojili ürünler ithal ediyoruz. Bu tabloyu tersine döndürmemiz gerekiyor. Dünyada yaşanan sanayi dijitalleşiyor ve biz bunun dışında kalamayız. Sanayinin dijital dönüşümünün yol haritasını çıkardık. Seçimden sonra detaylı bir şekilde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA