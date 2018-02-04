PAGEV'de seçim yapıldı: Başkan'ın adayları kazandı

04 Şubat 2018

SERCAN AKINCI

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) dün ara seçime gitti. Görev süresi dolan 3 yönetim kurulu üyesi için yapılan seçimde PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu'nun desteklediği isimler kazandı.

PAGEV'in yönetim kuruluna giren 3 yeni isim ise Aziz Plastik'ten Aziz Özay, TSP Makine'den Cevat Taşkan ve Gür Plastik'ten Alper Varınca oldu. Yavuz Eroğlu'nun desteklediği liste 165'e karşı 70 oyla seçildi. Eroğlu'nun desteklediği listeye karşı 'Sektörde Şeffaflık ve Denetim Platformu'nun adayı olarak Almak Makine'den Mustafa Ateş, Anadolu Mikronize'den Muhittin Özdemir ve Boğaziçi Polimer'den Fatih Uslu belirlenmişti.

Seçimin ardından konuşan PAGEV Başkanı Eroğlu, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) seçimlerine hazırlandıklarını söyledi. Eroğlu, bu sonuçların İKMİB seçimi için ön gösterge olduğuna işaret etti.

Seçimlerden önce DÜNYA'nın gündeme getirdiği üzere genel kurul tarihinin üyelerden gizlendiği ve üye listelerinin paylaşılmadığı eleştirileri yapılmıştı. Eroğlu ise eleştirilere "Seçim öncesi ayak oyunu yapmaya çalışıyorlar" diyerek karşılık vermişti.