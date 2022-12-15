Pakistan Merkez Bankası'nın rezervi eriyor

Ulusal basındaki haberlere göre Pakistan Merkez Bankası (SBP), 2 Aralık'ta 6,715 milyar dolar olan elindeki döviz rezervinin 15 milyon dolar daha düştüğünü açıkladı.

Böylelikle SBP'nin elindeki döviz miktarı 6,7 milyar dolara geriledi. Bu, neredeyse son 4 yıldır ülkenin elinde bulunan en düşük döviz miktarı oldu.

Ülkenin elinde yaklaşık bir aylık ithalatı karşılayabilecek döviz bulunuyor.

Pakistan, borç yükümlülüklerini ve cari açığı kapatmak için acil fona ihtiyaç duyuyor.

İslamabad yönetiminin gelecek mali yılda 30 milyar doların üzerinde dış finans ödemesi bulunuyor.

Rezervi artırmak için şeker ihracatına onay

Ekonomik Koordinasyon Komitesi, ülkenin döviz rezervlerini artırmak için 100 bin metrik ton şekerin ihraç edilmesini onayladı.

Pakistan İstatistik Bürosu tarafından paylaşılan verilere göre, ekimde tekstil, makine ve otomobil gibi geniş ölçekli sektörlerin üretiminde yüzde 7,75 oranında düşüş gerçekleşti.

Uzmanlar, enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın ekonomik yavaşlamaya sebep olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Güney Asya'da en pahalı 2'nci ülke

Asya Kalkınma Bankası (ADB), 2022 yılına ilişkin görünümü paylaştığı raporunda, Sri Lanka'nın ardından Pakistan'ın Güney Asya'da en pahalı ikinci ülke olduğunu açıkladı.

Raporda, Pakistan'da enflasyonun gelecek aylarda artmayı sürdüreceği ve Pakistan rupisinin değer kaybı yaşayabileceği belirtildi.

Pakistan'da enerjinin daha da pahalı olacağının tahmin edildiği raporda, ülkedeki sellerin ekonomik büyümeyi düşürdüğüne işaret edildi.

Pakistan'da mevcut enflasyonun yüzde 24 civarında olduğu belirtiliyor.

IMF ile görüşmeler belirsiz

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) beklenen kredi ise 9'uncu değerlendirme toplantısının henüz başlayamaması sebebiyle askıda duruyor.

Pakistan'ın petrol ürünlerindeki vergilerle ilgili taahhütleri yerine getirmesi ve IMF ile yapılan anlaşma kapsamında diğer önlemleri almasının ardından görüşmelerin başlayacağı aktarılıyor.

IMF ile görüşmelerdeki belirsizlik ise ülkenin yerel para birimi üzerinde baskıyı artırmasının yanında yabancı yatırımcıyı da endişelendiriyor.

Son olarak Şahbaz Şerif hükümeti ile eski Başbakan İmran Han arasında yaşanan siyasi gelişmelerin, piyasaları olumsuz etkilediği belirtiliyor.