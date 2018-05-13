Palandöken: İnşaat sektörü de fedakarlık yapmalı

13 Mayıs 2018

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankalarla birlikte gayrimenkul ve inşaat sektörünün de fiyatlarda fedakarlık yapması gerektiğini belirterek, "Uygun fiyatlarda konut satışı ekonomiyi rahatlatır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, dünyadaki ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen piyasaların düzelmesi için başta hükümet olmak üzere tüm sektörlerin üzerine düşeni yaptığını, özellikle konut sektöründe faizlerin düşürülmesinin başta inşaat olmak üzere tüm sektörlere olumlu yansıyacağını bildirdi.

Bankalarla birlikte gayrimenkul ve inşaat sektörünün de fiyatlarda fedakarlık yapması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, böylelikle uygun fiyatlarda konut satışının ekonomiyi rahatlatacağını vurguladı.

Palandöken, alınan tedbirlerin piyasalarda yansımasının çok olumlu olduğunu ve ekonomideki gelişmelerin kısa sürede rayına oturacağını ifade etti.

Yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların ev sahibi olamadığını belirten Palandöken, şu an 2 milyona yakın konut stokunun bulunduğunu bildirdi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Eldeki mevcut konutları satmak isteyen inşaat sektörü bu imkanı iyi kullanıp fırsata çevirmelidir. İnşaat sektörü abartılı fiyatlardan kaçınmalı ve aşağı çekmelidir. Bunun için de fiyatlarda en az yüzde 25'lik indirim yapılmalıdır. Bu iki sektör de çift yönlü indirim imkanı sağlandığında vatandaş daha çok ev sahibi olacak ve eldeki konutların satılmasıyla ekonomimiz rahat nefes alacaktır. Konut satışlarında yaşanacak artışla birçok sektörde zincirleme canlanma yaşanacaktır."

Kaynak: AA