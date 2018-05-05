Palandöken: Perakendede en büyük sorun kuralsızlık

05 Mayıs 2018

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Grant Moni'de düzenlenen Kastamonu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) seçimleri öncesinde yaptığı konuşmada, Kastamonu'ya her geldiğinde daha gelişmiş bir şehirle karşılaştığını söyledi.

Ülkenin seçime gittiğini hatırlatan Palandöken, "Ticaret tabii ki önemli ama bir memlekette huzur olmazsa ticaretin olması mümkün değil. Belediyeye konteynerle artıklarını bırakıp vergisini bile gelişmiş kentlere bırakan ama burada ticaret yapan insanları gördükçe esnafın zanaatkarın durumunun iyi olduğunu söylemem mümkün değil." ifadesini kullandı.

Perakende sektörüyle ilgili yasal düzenleme yapıldığını dile getiren Palandöken, "Perakende sektörünü düzenleyen yasa çıktı ama uygulamadaki en büyük sorun kuralsızlık. Gelişmiş ülkelerdeki durumu belki bir çoğunuz gördünüz. Şehrin gelişmesi istenen yerlere iş yeri açılır ama maalesef bizde trafiğin sıkıştığı, sizin iş yaptığınız yerlere dükkan açarak ticaretinize mani olmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA