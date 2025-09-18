Panasonic’ten yeni nesil batarya hamlesi: En ucuz Tesla'nın menzilini 145 km artırabilir!

Tesla bataryalarını tedarik eden Japonya merkezli batarya devi Panasonic yaklaşık iki yıl içinde yeni nesil daha yüksek kapasiteli pil geliştirmeyi hedeflediğini duyurdu. Bu adım Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın araçlarının sürüş menzilinin uzatma potansiyeli taşıyor.

Japon şirket, üretim aşamasında bataryalardaki anot katmanını ortadan kaldırarak enerji yoğunluğunu artırmayı planlıyor.

Panasonic, bu teknolojiyle 2027 sonuna kadar dünya lideri seviyesinde kapasiteye ulaşabileceğini öngörüyor.

Tesla Model Y'nin menzili 145 km artabilir

Panasonic, bu gelişmenin gerçekleşmesi halinde pil kapasitesinde yüzde 25'lik bir artış sağlanacağını ve böylece Tesla'nın en uygun fiyatlı aracı olan Model Y'nin sürüş menzilinin yaklaşık 90 mil (yaklaşık 145 km) artacağını belirtti.

Alternatif olarak Panasonic'in bu teknolojiyi mevcut sürüş menzilini koruyarak ve pil paketi boyutunu küçülterek daha hafif ve potansiyel olarak daha ucuz pil versiyonları üretmek için de kullanabileceği belirtildi.

Tesla fiyatlarını düşürür mü?

Panasonic'in önerdiği tasarımda üretim aşamasında anot bulunmuyor. Bunun yerine, ilk şarjdan sonra pil içinde bir lityum metal anot oluşuyor. Bu yöntem, daha fazla aktif katot malzemesi (nikel, kobalt, alüminyum) için alan açarak kapasiteyi artırıyor.

Panasonic ayrıca, nispeten daha pahalı olan nikel oranını da azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Yeni bataryanın Tesla’ya fiyat avantajı sağlayıp sağlamayacağı ise henüz belirsiz.

Panasonic, üretim maliyetleri konusunda detay paylaşmadı.