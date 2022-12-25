Paperzero, Bronz PSM ödülü kazandı

Finans ve teknoloji sektöründeki yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemek, inovatif projeleri öne çıkarıp sektördeki yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana düzenlenen PSW Awards 2022’nin kazananları belli oldu. Bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmada dijital platformlarda dokümanların elektronik imzalanması ve doğrulanması süreçlerini bir arada sunan doğa dostu Paperzero, PSM Awards “Dijital Dönüşüm” kategorisinde Bronz PSM ödülü aldı.

"Kurulum yok, avantaj çok"

Tüm imzalama süreçlerini 10 saniyede ve yasal geçerli olarak gerçekleştirme olanağı sunan Paperzero platformunun sağladığı avantajlara dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “E-GÜVEN ve Eczacıbaşı Bilişim ortaklığı ile geliştirilen Paperzero, bireylerin hayatını, KOBİ’lerin ve kurumsal şirketlerin işlerini kolaylaştırıyor. İmza süreçlerinde yeni dönem başlatan Paperzero’nun finans ve teknoloji dünyasının prestijli ödül programlarından PSM AWARDS’da dijital dönüşüm kategorisinde Bronz PSM kazanması sektördeki talebi doğru okuduğumuzun ve en verimli şekilde adreslediğimizin bir göstergesi. Yenilikçi, hızlı, güvenli, tasarruf sağlayan Paperzero ile tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Hiçbir kurulum şartı olmadan çalışan platform iş dünyası ve bireysel hayat için çok pratik” dedi.