Param, Paycore'ın tamamını satın alıyor

Finansal teknoloji şirketi Paycore, 400'den fazla çalışanı ile 250’den fazla banka, finansal kuruluş, telekom operatörü ve uluslararası şirkete teknoloji alt yapısı ve finansal yazılım çözümleri sunuyor.

Şirketin 30’dan fazla ülkeye teknoloji ihraç ettiğini eklemekte fayda var. PayCore, ülkemizdeki büyük bankaların yanısıra e-para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarının da ödeme sistemi alt yapılarının temelini oluştururken, Ocean ürünü ile yılda 3 milyardan fazla ödeme işlemini tamamlıyor.

Paycore, İstanbul’daki geliştirme ve operasyon merkezleri yanında, Amerika, Dubai ve İngiltere’de de hizmet veriyor. 22 yıllık deneyimi ile kritik öneme sahip ödeme süreçlerinin yönetiminde büyük kart şemalarının global servis sağlayıcısı Paycore, İstanbul'daki geliştirme ve operasyon merkezleri yanında, Amerika, Dubai ve İngiltere'de de hizmet veriyor.

Ödeme dünyasının gelişmesinde öncü olan Param, agresif büyüme stratejisinin temel yapı taşlarından Ürün ve Teknoloji sahipliğini Paycore satın alması ile hızlandırdı. Param, 2023 yılı bitmeden Türkiye fintek dönüşümü için heyecan yaratacak çok önemli gelişmeler daha paylaşacağını belirtiyor. Güçlü finansal yapısı ve yabancı ortakları ile yakaladığı yüksek başarı ivmesiyle uluslararası yatırımcıların ilgisini üzerinde toplayan Param, global pazarda büyüme hedefi için PayCore'u destekleyecek ve güçlendirecek.