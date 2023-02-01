Param'da hedef 'açık bankacılık'ta öncü olmak

BİROL BOZKURT

2022 değerlendirme ve 2023 hedeflerini paylaşan Param CEO’su Emin Can Yılmaz, bireysel müşterilere yönelik açık bankacılık hizmeti vermek için gerekli başvuruları yaptıklarını ve bu alanda öncü olmak istediklerini söyledi.

Türkiye’de finansal teknolojiler her geçen gün daha da gelişiyor. Hem kullanıcıların hem de şirketlerin uyum sağlamakta zorlandığı bu sektörde çok başarılı işlere imza atan ve sadece Türkiye’de değil dünyada da büyüme hedefi olan çok başarılı Fintek şirketlerimiz var. Param da bu şirketlerden biri.

2022 yılında 5 milyon kullanıcıya, 7 milyon kart sayısına ve 9,2 milyar TL harcama tutarına eriştiklerini söyleyen Param CEO’su Emin Can Yılmaz, pazar payını %33’e çıkarmayı başardıklarını dile getirdi. Hem şirketler bazında hem de bireysel kullanıcılar tarafında büyümeyi planladıklarının altını çizen Yılmaz, İngiltere’de şube açtıklarını yeni şirketlerini de Hollanda’da açmak için gerekli adımları attıklarını söyledi.

2015 yılında BDDK'dan elektronik para lisansı alan Param'ın Türkiye'de fintek sektörünün doğuşuna öncülük yaptığını vurgulayan Yılmaz, son dönemde sıkça gündeme gelen açık bankacılık ile ilgili yaptıkları çalışmalardan da bahsetti.

Yılmaz, bu alanda yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “2021 yılında Param bünyesine dahil olan "Finrota", Online Tahsilat ve açık bankacılık çözümleri geliştiriyor. Finrota'nın bünyesinde; Türkiye’nin en büyük online tahsilat sistemi Netahsilat, açık bankacılık çözümleri sunan NetEkstre, Posrapor, E-DBS ve TÖS (Toplu Ödeme Sistemi) ürünleri bulunuyor. Netahsilat, 2022 yılında 147 milyar TL tahsilata aracılık etti. Bireysel müşteriye yönelik açık bankacılık hizmeti verebilmek için de gerekli başvuruları yaptık. Bu alanda da sektörün öncüsü olmak istiyoruz.”

“EBRD’den 217 milyon dolar yatırım aldık”

Param’ın uluslararası yatırımcıların da gözdesi haline geldiğini ifade eden Yılmaz, EBRD’den aldıkları 217 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin en değerli fintek şirketi olduklarını söyledi.

Hayatı finansal teknolojilerle kolaylaştırma vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Emin Can Yılmaz şunları söyledi: "Bireysel kullanıcılarımıza kolay, hızlı ve güvenli ödeme ile dijital hesap çözümleri sunuyoruz. Kitle ve kişiye özel çözümler üretiyoruz. Kurumsal kullanıcılarımız ise uçtan uca ödeme ve tahsilat çözümlerimiz den yararlanabiliyor.

Ürünlerimizi, geliştirdiğimiz teknolojileri diğer finteklerin de kullanımına açarak, sektörün büyümesinde itici bir güç oluyoruz. Günün sonunda tüm faaliyetlerimizle ülkemizin ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyoruz.”

“Avrupa’ya sert bir giriş yapıyoruz”

2023’te yurt dışında Param’ın adını daha çok duyurmak istediklerini belirten Yılmaz, “2022'de Param UK markamızı hayata geçirdik. Şu an Param UK ile İngiltere içerisinde ve İngiltere-Türkiye arasında hızlı ve kolay para transferi sağlıyoruz.

Yakında Param TR ile birlikte, Türkiye’den İngiltere’ye de para transferi yapılabilecek. İngiltere’de büyüme ve pazar payımızı artırma çalışmalarımıza ek olarak, yeni yatırımlarla diğer Avrupa ülkelerine açılacağız. Avrupa’ya sert bir giriş yapıyoruz. İlk olarak Hollanda’da şirket kurulumu için çalışmalara başladık. Avrupa’da satın alma yoluyla büyüyeceğiz. Türkiye'den Avrupa'ya tek noloji ihracatımız devam edecek. Avrupa’dan başlayıp tüm dünyaya açılmayı planlıyoruz. Hedefimiz gelirlerimizin yüzde 15’ini yabancı para olarak elde etmek” dedi.

“2023’te agresif büyümeyi hedefliyoruz”

Param’ın bireysel ürünleri ile 2022 yılında 9,2 milyar TL olan alışveriş tutarını 2023'te 23 milyar TL'ye çıkarmayı planladıklarını söyleyen Param CEO’su Yılmaz, bu yıl ParamPOS'ta 37,4 milyar TL olarak gerçekleşen ciro hedefimizi de 2023’te 113 milyar TL olarak belirledik” dedi.

“Karımızın %20’sini çalışanlarımıza dağıttık”

Param'ın büyüme başarısında çalışanların önemli rol oynadığını belirten Emin Can Yılmaz, Param’da istihdam rakamının 2022 yılında 662 kişiye ulaştığını, insan kaynağının yüzde 50'sinin ise kadın çalışanlardan oluştuğunu vurguladı. Kadın çalışan ve kadın yönetici oranıyla sektöre örnek olmayı amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, “Kadın çalışan sayısı bakımından, teknoloji şirketlerinin ortalaması dikkate alındığında çok yüksek bir oran yakaladık. 2023 yılındaki hedefimiz, toplam 1.000 kişiye istihdam oluşturmak” dedi. Yılmaz ayrıca 2022 yılında elde ettikleri 96 milyon lira net kârın yüzde 20’sini oluşturan yaklaşık 15 milyon TL’yi çalışanlarla paylaşıldığını söyledi.