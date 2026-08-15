Parası da şöhreti de yetmedi: Jeff Bezos o kulübe giremedi

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Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Jeff Bezos'un, Miami'deki ultra zenginlerin yaşadığı Indian Creek Adası'nda üç mülkü bulunmasına rağmen bölgenin seçkin kulübü Indian Creek Country Club'a henüz üye olamadığı belirtildi. Jared Kushner'ın da kulübe üyelik elde edemeyen isimler arasında olduğu aktarıldı.

Yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip Indian Creek Country Club, ultra zenginlerin yaşaması nedeniyle "Milyarderler Sığınağı" olarak anılan Indian Creek Adası'nın merkezinde yer alıyor. Özel golf sahasına sahip kulüpte, Akdeniz villası tarzında tasarlanan bir kulüp binası ve Miami manzarasına bakan yüzme havuzu bulunuyor.

Bezos üyeleri ikna etmeye çalıştı

Jeff Bezos ve eşi Lauren Sánchez Bezos, şubat ayında kulübün geleneksel iskele partisinin özel konukları arasında yer aldı.

Etkinliğe katılan kişilerin aktardığına göre Bezos, kulübün yönetim kurulu üyelerini üyeliği konusunda ikna etmek amacıyla organizasyonda üyelerle temas kurdu. Bezos'un etkinlik boyunca çok sayıda kişiyle sohbet ettiği ve bazı üyelerin kendisiyle tokalaşmak için sıraya girdiği belirtildi.

Bu isimler arasında gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Richard LeFrak ile iş insanı Eddie Lampert da yer aldı.

Üç mülke 234 milyon dolar ödedi

Amazon.com'un kurucusu Bezos'un Indian Creek Adası'nda üç ayrı mülkü bulunuyor. Kamu kayıtlarına göre milyarder iş insanı, söz konusu gayrimenkulleri satın almak için toplamda yaklaşık 234 milyon dolar harcadı.

Ancak adada yüz milyonlarca dolarlık mülke sahip olmak, kulübe üyelik için yeterli olmadı. Bezos'un Indian Creek Country Club'a kabul edilebilmesi için geçmişleri bölgede nesiller öncesine uzanan köklü üyelerin desteğini kazanması gerektiği ifade edildi.

Bezos'un yanı sıra Jared Kushner'ın da son derece seçkin üyelik yapısıyla bilinen kulübe henüz kabul edilmediği belirtildi.