Paribu, Afrika’da 10. su kuyusunu açtırdı

Paribu, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan temiz su ve sanitasyonu sahiplenerek Afrika’da açtığı su kuyularına bir yenisini daha ekledi. Sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla projeler üreten Sen De Gel Derneği iş birliği ile Afrika’da, Gambiya’nın Kerr Jarga köyünde açtırılan su kuyusundan 600 kişi yararlanabilecek. Kerr Jarga köyüyle birlikte 2022 yılında açtırdığı su kuyusu sayısını 3’e yükselten Paribu, bugüne kadar açtırdığı 10 su kuyusuyla da toplam 4650 kişinin temiz suya erişmesine olanak sağladı.

Temiz suya koşulsuz erişimin temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Paribu CEO’su Yasin Oral, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Maalesef dünyanın pek çok bölgesinde temiz suya erişim sorunu büyümeye devam ediyor. Biz de Paribu olarak bu konuda çözüm üretmeyi sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu bakış açısıyla bugüne kadar 10 su kuyusu açılışı gerçekleştirdik. Sen De Gel Derneği ile yaptığımız iş birliğini önümüzdeki dönemde de sürdürerek temiz suya erişim noktasında elimizden geleni yapacağız.”