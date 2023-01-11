Pasaporttaki harç krizinde Bakan Soylu devreye girdi

Pasaport defter ve harç ücretlerine yeni yılda yüzde 123 zam geldi. Birçok vatandaş, zamlı fiyattan etkilenmemek için yılbaşından önce pasaport harçlarını yatırdı. Oluşan yoğunluk nedeniyle birçok vatandaş randevu alamadı.

2022 yılı fiyatlarıyla harç yatırıp, yoğunluk nedeniyle 2023'e randevu almak zorunda kalanlar, bankada bir sürprizle karşılaştı. Başvuranlardan defter ve harçlara gelen yüzde 123'lük zammın farkını yatırmaları istendi.

Harç farkı ödemek zorunda kalan vatandaşlar, tepkilerini hem sosyal medyada hem de CİMER'e şikayette bulunarak gösterdi.

BAKAN SOYLU DEVREYE GİRDİ

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girdi. Bakan Soylu, aralık ayında, 2022 yılı fiyatıyla pasaport harcı yatırıp, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki fiyat artışından kaynaklı ücret farkı alınmaması için talimat verdiklerini açıkladı.

Şu ana kadar 710 bin yerli ve milli pasaportun teslim edildiğini belirten Soylu, "Bu yıl milyonlarca pasaport basabilme kabiliyeti kazanıyoruz. Mart ayından sonra başka ülkelere de bir ihraç malzemesi olacak." dedi.

Soylu, Türkiye'de normalde yılda 2 milyon 100 bin pasaport verildiğine işaret ederek, bu yıl ise 4,5 milyon pasaport talebiyle karşılaştıklarını, buna rağmen personelin gayretli çalışmasıyla tüm pasaportların peyderpey gönderildiğini ifade etti.