Patent Destek Programı'nın kapsamı genişletildi

08 Şubat 2018

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) arasında, kurumların iş birliğinde sürdürülen "Patent Destek Programı"nın kapsamının genişletilmesine yönelik protokol imzalandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, kurumda gerçekleştirilen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, "1602 Patent Destek Programı"nda yapılan değişikliklerle buluşlara daha fazla destek sağlanacağını söyledi.

Kurum olarak Türkiye'nin fikri mülkiyetinin zenginleştirilmesinde teknolojinin ve bilimin katkısının artırılmasına destek verdiklerini belirten Ergin, söz konusu protokolün tescil işlemlerindeki başvuru miktarını ve teşvikleri artırmak açısından önemli olduğunu bildirdi.

Ergin, programın, TÜBİTAK tarafından geçmişten bu yana belirli oranda desteklendiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"TÜRKPATENT'in geçen yıl tescil otoritesi olması dolayısıyla desteklerimizde değişiklik yaptık. Protokolde eskiye göre iyileştirme yapılan başlıklar var. TÜRKPATENT üzerinden yapılan başvuruların tamamının maddi sorumluluğunu TÜBİTAK'ın karşılayacağı bir yapı oluşturuyoruz. Patent başvurusu vekil desteğini katlayarak artırıyoruz. Ülkeler bazında ise kapsamı genişletiyoruz. TÜBİTAK'a 'Bir fikrim var' diyerek gelen herkese kapımız açık. Gayemiz fikirleri ticari bir metaya dönüştürmek üzere destekler vermek ancak ticari metaya dönüşen şeylerin bir koruma altına alınması ve tescil mekanizmasıyla desteklenmesi gerekiyor. TÜRKPATENT ile aramızdaki protokol, fikir ya da buluşların ticari hayata geçerek, cari açığımızı kapatacak şekilde desteklenmesi anlamına geliyor."

"Türkiye, marka başvurusunda Avrupa'da ilk sırada"

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan da Türkiye'de son dönemde patent başvuru sayılarının ulusal ve uluslararası bazda önemli artış gösterdiğine işaret ederek, 2007'de TÜBİTAK iş birliğinde ilk defa uygulanmaya başlanan "1008 Teşvik Destek Programı" kapsamında 2007-2014 yıllarında yaklaşık 9 bin 500 ulusal patent başvurusu için 14 milyon lira teşvik kullanıldığını söyledi.

Söz konusu programın 2014'te "1602" koduyla revize edildiğini anlatan Asan, ulusal başvurular için 15 binin üzerinde talep karşılığında 7,2 milyon lira teşvik sağlandığını dile getirdi.

Asan, bu kapsamda TÜBİTAK tarafından 2007-2017 yıllarında sınai mülkiyet alanında yaklaşık 35 milyon lira teşvik kullanıldığını vurgulayarak, "Türkiye, 2017 yılında 120 bin marka başvurusuyla son 6 yılda olduğu gibi Avrupa'da en fazla marka başvurusu yapılan ülke oldu. Geçen yıl 40 binin üzerinde tasarım başvurusu geldi. Bu başvurularda da Avrupa'da son 5 yıldır ikinci sıradayız." dedi.

Türkiye'nin ulusal patent başvurularında geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla 8 bin 625'e ulaştığına dikkati çeken Asan, Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamındaki uluslararası başvurularda ilk kez 4 haneli rakama ulaşılarak bin 68 rakamına gelindiğini bildirdi.

Asan, söz konusu başarıda TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerin önemli rol oynadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu desteğinde, Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT'i seçmesi durumunda masraflarının tamamı destek programı tarafından karşılanacak. Daha önce ABD, Avrupa Patent Ofisi ve Japonya'da tescil edilen patentler için verilen desteğin kapsamı, Çin ve Kore'yi de içerecek şekilde genişletildi. Bu teşvik programının Türkiye'de sınai mülkiyet başvurularının artması noktasında 2018'de tavan yapacağını öngörüyorum."

Asan, buluşların patent başvurusuna dönüşmesinde önemli rol oynayan patent vekillerine verilen desteğin de 250 liradan bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından iki kurum arasında söz konusu patent destek programına yönelik protokol imzalandı.

Kaynak: AA