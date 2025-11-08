Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal edildi

Merkez Bankası, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen dijital ödeme platformları İninal, Payfix ve Aypara’nın faaliyet izinlerini iptal etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) konuya ilişkin tebliğleri Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. artık elektronik para ve ödeme hizmeti sunamayacak.

Söz konusu üç şirket, Mart 2025’te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında TMSF’ye devredilmişti.