Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geriledi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 13 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 81 bin 783 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 428 bin 793 seviyesinden 7 milyon 347 bin 10'a indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,22 trilyon TL'den 13,09 trilyon TL'ye geriledi.