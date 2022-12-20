Payer Pazaryeri e-ticaret süreçlerini hızlandırıyor

Payer Pazaryeri Entegrasyonu, işletmelere hızlı ve kolay kullanım, zaman-maliyet tasarrufu sunuyor ve pazaryerlerinden gelen sipariş hak edişlerinin anlık takibine olanak veriyor. Logo ERP ürünleriyle yapılan güçlü entegrasyon sayesinde pazaryerlerinden gelen siparişler anlık olarak Logo ERP ürünlerine aktarılarak siparişlerin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye gönderimi yapılabiliyor. Ayrıca malzeme yönetimiyle malzemeler Logo ERP ürünleri içerisinden doğrudan Payer’e gönderilerek hızlıca sipariş açılması sağlanabiliyor.

“Katma değer sağlıyor”

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, son dönemde tüketicilerin alışverişlerinde büyük oranda pazaryerlerini tercih ettiğini belirterek, “Daha fazla müşteriye erişim, düşük kurulum maliyetleri ve daha yüksek kâr marjları nedeniyle günümüzde firmalar pazaryerleri ile çalışmayı tercih ediyor. Farklı pazaryerlerinde bulunarak pazarlarını genişletmek isteyen firmalar için bu birçok farklı pazaryeri ile entegrasyon ihtiyacı anlamına geliyor” dedi.