Pegasus 10 adet yeni A321neo uçak almak için sürdürülebilirlik bağlantılı kredi aldı
Pegasus Hava Yolları; 10 adet yeni Airbus A321neo uçağının UK Export Finance destekli finansmanı için, dünyanın ilk Sürdürülebilirlik Bağlantılı Kredisi işlemini gerçekleştirdiğini açıkladı.
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Havayolu Pegasus PGSUS.IS, filosunu yenileme programı çerçevesinde 10 adet yeni Airbus A321neo uçak almak için sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sağladı.
Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan habere göre, kredinin maliyeti uçuşların karbon salınımı ve yönetim kademesinde cinsiyet eşitliğine göre belirlenecek.
İngiliz ihracat kredi kurumu UK Export Finance tarafından destek verilen kredinin tutarı haberde belirtilmedi.