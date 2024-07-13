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Pegasus yeni hat kampanyasını duyurdu: 1 Euro'ya uçak bileti

Pegasus uçuş ağına kattığı Bosna Hersek’in Tuzla şehrine uçuşlarını başlatıyor. Yeni hattın açılışı nedeniyle biletler 1 euro + vergiler olarak satışa sunulacak. 

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Pegasus yeni hattının açılışı için kampanya düzenledi. 12-15 Temmuz 2024 tarihinde alınan biletlerle Bosna Hersek’in Tuzla şehrine 24 Ağustos 2024-29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek.

Yeni hattın açılışı nedeniyle biletler 1 Euro + vergiler olarak satışa sunulacak.

Kampanya 1500 koltukla sınırlı olacak.