Pentagon’dan Hegseth iddialarına yanıt: Savunma şirketlerine yatırım mı yapıldı?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir aracı kurumun, İran’a yönelik saldırılar öncesinde büyük bir savunma şirketine yatırım yapmaya hazırlandığı iddialarını yalanladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, basında yer alan söz konusu iddialara yanıt verdi.

İddialar 'yanlış ve uydurma' denilerek yalanlandı

Parnell, söz konusu haberleri "tamamen yanlış ve uydurma" olarak nitelendirirken, ne Hegseth’in ne de onun adına hareket eden temsilcilerin varlık yönetim şirketi BlackRock ile böyle bir yatırım için herhangi bir temas kurmadığını belirtti.

Ayrıca Parnell, haberlerin "kamuoyunu yanıltmaya yönelik temelsiz bir karalama" olduğunu savunarak ilgili içerikler için derhal düzeltme talebinde bulunduklarını ifade etti.

Öte yandan Financial Times tarafından üç kaynağa dayandırılan haberde, Hegseth’in ABD’nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley’deki aracısı üzerinden şubat ayında BlackRock ile iletişime geçtiği ileri sürülmüştü. Haberde, söz konusu temasın şirketin “Defense Industrials Active ETF” fonuna milyonlarca dolarlık yatırım ihtimalini değerlendirmek amacıyla kurulduğu iddia edilmişti.