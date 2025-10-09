PepsiCo’da satışlar düşüşte, CFO görevden ayrılıyor

Pepsi ve Doritos’un üreticisi PepsiCo, 2024’ün üçüncü çeyreğinde Kuzey Amerika’daki satış hacimlerinde hızlanan bir düşüş yaşandığını bildirdi.

Şirketin kolay tüketilebilir gıdalar kategorisinde hacim yüzde 4 azalırken, içecek biriminde de yüzde 3’lük bir düşüş kaydedildi.

New York merkezli şirket, son iki yılda satış artış hızının yavaşlamasıyla eleştirilerin odağında.

Elliott Management baskıyı artırıyor

PepsiCo, geçen ay 4 milyar dolarlık hisse alan yatırımcı Elliott Management ile yakın temasta.

Elliott, şirketin stratejik yeniden yapılanmaya gitmesini isterken, CEO Ramon Laguarta üzerindeki baskı giderek artıyor. Yatırımcılar, PepsiCo’nun satış performansını toparlayacak güçlü adımlar bekliyor.

CFO görevden ayrılıyor, yerine Walmart’tan atama

PepsiCo, mali işler direktörü Jamie Caulfield’ın görevinden gelecek ay ayrılacağını açıkladı. Yaklaşık iki yıldır görevde olan Caulfield’in yerine, Walmart ABD CFO’su Steve Schmitt 10 Kasım’da atanacak.

Gelir arttı ancak kâr beklentinin altında kaldı

PepsiCo’nun üçüncü çeyrek net geliri yüzde 2,7 artışla 23,9 milyar dolara ulaştı. Ancak net kâr yüzde 11 düşüşle 2,6 milyar dolar olarak açıklandı ve piyasa beklentisi olan 3,1 milyar doların gerisinde kaldı.