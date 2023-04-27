Perakende sektöründen dijital banka atağı

Birol BOZKURT

Dijitalleşme atağı perakende sektörünün önde gelen markalarını dijital banka sahibi yapmaya başladı. Bu alanda en ünlü örnek A101 olurken perakendenin ünlü markalarının dijital banka kurmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bankacılık sektöründe başlayan dijitalleşme atağı diğer sektörlere taşınıyor.

Sadece yerelde değil globalde de finteckler ödeme sistemlerini, bankacılık ve perakende sektöründe alışkanlıkları değiştiriyorlar. E-ticaret sitelerinin banka gibi kredi vermeye başladığı, dijital platformların bankalaştığı perakende sektöründeki markaların bankacılık lisansı almaya başladığı bu alanda yaşanan hızlı dönüşüm ve potansiyel şirketlerin de iştahını kabartıyor. Bugün Türk bankacılık sektöründe 94 milyon kişiye ulaşan dijital banka müşteri sayısının da daha da artması bekleniyor.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) yayımladığı verilere göre 2022 yılında aktif dijital bankacılık müşteri sayısı geçen yıla göre 16 milyon 549 bin kişi artarak 94 milyon 390 bin kişiye ulaştı. Bu sayının 2 milyon 301 bin kişisi “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken, 82 milyon 304 bin kişisi “sadece mobil bankacılık” işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 9 milyon 786 bin kişi oldu.

Hal böyle olunca şube bankacılığı yerini dijital bankacılığa bırakmaya başladı. Büyük bankalar bu sürece ayak uydurmaya çalışırken, dijital bankacılık alanına perakende şirketleri de ilgi göstermeye başladı. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk dijital perakende bankası T.O.M Katılım bankası oldu. Diğer perakendecilerin dijital bankacılığa yönelik hazırlık yaptığı konuşuluyor.

BDDK’dan 5 dijital bankaya onay

BDDK'nın web sitesinde yer alan verileri incelediğimizde dijital bankacılık izni alan 5 farklı kurum olduğunu görüyoruz. Bu kurumlardan biri dijital mevduat bankası kurma izni alırken, kalan dördü ise dijital katılım bankası kurma konusunda izin aldı. Şu anda Türkiye’de hizmet veren Enpara (QNB Finansbank) ve CEPTETEB (Türk Ekonomi Bankası) gibi dijital bankalar faaliyet gösteriyor. Fakat bu iki banka kendi geleneksel bankalarının sahip olduğu lisanslar üzerinden hizmet veriyor.

Bu özellikleriyle bu iki banka doğuştan dijital bankacılık lisansı ile kurulan şirketlerden farklı bir konumda yer alıyor. Dijital bankacılık lisansı ile kuruluş izni alan 5 farklı kurum olduğunu görüyoruz. Bu kurumlardan biri dijital mevduat bankası kurma izni alırken, kalan dördü ise dijital katılım bankası kurma konusunda izin aldı.

Türkiye'nin ilk dijital bankası Hayat Finans oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet iznini alarak, Türkiye’nin ilk dijital bankası olma unvanını kazanan Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş., 1,5 milyar lira başlangıç sermayeli olarak kuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), T.O.M. Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Türk bankacılık ve finans sektörünün ilk dijital perakende bankası TOM Bank oldu. 1,5 milyar TL başlangıç sermayeli olarak kurulan ve sadece dijital kanallarda hizmet verecek olan TOM Bank, A101, English Home, Memorial Sağlık Grubu, Eve şirketlerini bünyesinde barındıran Aydın Grup hissedarları ve üst yönetimi tarafından kuruldu. T.O.M. Şirketler Grubu’nun bir şirketi olacak dijital banka, etik bankacılık vizyonuyla %100 dijital ürün ve süreçlerle, sunduğu yenilikçi fırsatlar ve avantajlarla yüksek bir müşteri ağına ulaşmayı hedefliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye`de, Kasa Katılım Bankası AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital katılım bankasının kuruluşunu onayladı. Banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.

FUPS Bank'a dijital mevduat bankası izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektronik para kuruluşu FUPS’un FUPS Bank AŞ adı altında dijital mevduat bankasının kuruluşuna izin verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK kararına göre, 1,5 milyar TL kuruluş sermayeli bankan Merkez Bankası elektronik para kuruluşu lisansının yanı sıra Visa ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) üyeliğine sahip. BDDK’nın verdiği izinle Ziraat Bankası’nın iştiraki olan dijital banka Ziraat Dinamik’in kuruluşu gerçekleşti.

Türkiye’de bir banka iştiraki olarak kuruluş izni alan ilk dijital banka niteliğinde olan banka 2,5 milyar TL sermaye ile kuruldu. 28 Haziran 2022 Turkcell’in dijital banka kuruluş izni çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuru gerçekleştirdiği kaydedildi.

Paycell ile ödeme sistemleri alanında konumlanan Turkcell, yeni bir adım atarak dijital banka kurmak için kısa adı BDDK olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na başvuruda bulundu. Turkcell açıklamasına göre planlanan dijital banka, 1 milyar TL başlangıç sermayesine sahip olacak.

Dijitalin 3 kilit kavramı: Dönüşüm, veri ve güven

Merkezi Londra’da bulunan çok uluslu bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması PricewaterhouseCoopers (PwC)’nin hazırladığı 2025 ve Sonrasında Perakende Bankacılık raporunda perakende bankacılık sektörünün büyük bir değişim geçirdiği vurgulanıyor.

Rapora göre bankacılık sektörü, teknoloji ve inovasyon, artan rekabet, karmaşık yasal düzenlemeler entegre finans, konsolidasyon ve gelişen müşteri beklentilerinin geleneksel iş modelleri üzerinde yarattığı büyük baskıyla karşı karşıya. PwC araştırmasında önümüzdeki on yılda sektörün geleceğine yönelik beş senaryo geliştirmiş. Bu beş senaryonun her biri öncelikli üç konuya dikkat çekiyor: Teknolojik dönüşüm, veriyi kullanarak müşteriye odaklanma ve güven.