Perakendede cirolar yüzde 18 arttı

08 Şubat 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2017'ye ilişkin 'Perakende Satış Endeksleri' raporunu açıkladı. Perakende satış hacmi aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 arttı. Aynı ay sektörde cirolar da yüzde 18,2 artış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 18,2 arttı.

Bir önceki aya göre yüzde 0,8'lik artış

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1 azalırken otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,4 arttı.

Cirolar yükseldi

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35,3 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,7 artış gösterdi.