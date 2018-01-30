Perakendeden finansa Türk şirketler Amazon rüzgarına hazırlanıyor

30 Ocak 2018

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Dünya e-ticaret devi Amazon'un Türkiye pazarına adım atacak olmasıyla birlikte e-ticaret pazarında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Amazon'un sektörü büyüteceğini belirten sektör temsilcileri, diğer yandan yaratacağı rüzgara karşı hazırlıklara başladı.

Geçen yıl Türkiye'de şirket kuran Amazon'un faaliyetlerine ne zaman başlayacağı netleşmese de birçok sektörü şimdiden hareketlendirdi. E-ticaret, perakende, finans gibi çeşitli sektörlerde ayrı ayrı hazırlıklar yapılıyor. Hatta Amazon'a özel ürün ve hizmetler anlamında çeşitli işbirliği hazırlıkları da göndemde. Özellikle teknoloji alanında adından söz ettiren Amazon'a karşı bu alana odaklı siteler ve şirketler, hizmet alanında ayrışmak için çalışmalar yapıyor. Sektör temsilcileri, bu faaliyetler kapsamında özellikle e-ticaret ve beraberinde perakendede 'kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi trendi'nin önemine vurgu yapıyor.

'Lojistik tarafı gelişmeli'

'Sektör nasıl olsa büyüyor’ mantığıyla yaklaşıp geliştirilmesi gereken tarafları görmezden gelinemeyeceğinin belirten Gittigidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, e-ticaret şirketlerinin kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Gelecek yıllarda e-ticaretin sağlıklı büyümesinin devam etmesi için kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmenin birinci öncelik olması gerektiğini ifade eden Kantarcı, "Bu noktada şirketlerin özellikle lojistik tarafında hizmet veren çözüm ortaklarının tüketicinin değişen ihtiyaçları ile beklentilerine uygun ve daha gelişmiş hizmetler sunarak sektörü desteklemesi önem arz ediyor" dedi. E-ticaret şirketlerinin tüketiciyi dinlemesi, beklentilerine cevap vererek onların hayatını kolaylaştıracak ürünler geliştirmeye devam etmesi gerektiğini aktaran Kantarcı, değişen koşullara uyum sağlandığı zaman sorun yaşamayacaklarını ve gittigidiyor olarak bu konuda kendilerine güvendiklerini sözlerine ekledi.

'Yerelleşebilmek önemli'

E-ticaret'in ciddi miktarda teknolojik altyapı ve pazarlama yatırımı gerektiren bir alan olduğunu anlatan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi de şimdiye kadar müşterilerine sundukları birçok hizmetle alışveriş deneyimlerine katkı sunduklarını belirtti. E-ticarette başarılı olmuş modellerin Türkiye'de yaygınlaşmasının da gelişim için çok değerli olduğunu anlatan Ekmekçi, "Öte yandan önemli bir konu da yerelleşebilmek. Farklı müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini, Türkiye’nin en ücra noktasında bile olsalar tespit edip, özümsemek ve uygun çözümler üretmek önceliğimiz. Biz Türk müşterisinin dilinden ve isteklerinden daha fazla anlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.