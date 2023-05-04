Petrol 75 doların altına geriledi

OPEC+ üyesi ülkelerin gönüllü olarak üretimlerini 1 milyon varilden fazla kısma kararı almalarının etkisiyle petrol nisan ayında 87 dolara kadar yükselmişti.

ABD ekonomisindeki sorunlar, bankacılık krizi, Çin ekonomisindeki zayıflığın devam etmesi nedeniyle petrol fiyatları gerilemeye başladı. Küresel ekonomide zayıflama oluşacağı beklentisi petrole olan talebi de azaltacağından düşüş hızlandı.

Morgan Stanley, günlük petrol pazarında 500 bin varil arz fazlası oluşabileceğini öngördü ve bu da düşüşü hızlandırdı. Brent petrolünün varil fiyatı 1 dolardan fazla düşerek 74.32 doları görürken, NYMEX’de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 1dolargerileyerek 70.66 dolara indi.

IKBY petrolü akacak

Öte yandan Türkiye'ye açılan tahkim davasının sonuçlanmasının ardından IKBY, ham petrol ihracatını durduran Bağdat ile Erbil yönetimlerinin Ankara ile ‘anlaşmaya varmanın eşiğinde olduğu’ belirtildi. Rudaw’a konuşan Irak parlamentosundan bir yetkili, IKBY’den petrol ihracının mayıs ayı ortasında başlayabileceğini söyledi.

Nahro Rawanduzi isimli vekil, "Bu ayın ilk yarısından itibaren kuzey bölgesinin petrol ihracatının önünde bir engel kalmayacak" dedi. Bağdat, Ankara'nın IKYB'nin çıkardığı petrolü KerkükCeyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014'te tahkim davası açmıştı. Irak'ın 25 Mart'ta davayı kazanması sonrası IKYB'den Türkiye'ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durmuştu.