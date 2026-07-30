Petrol fiyatları Japonya’nın büyüme hesabından 0,4 puan sildi

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Japonya, yükselen petrol fiyatlarının hane halkı harcamaları ile şirket kârları üzerindeki baskısını gerekçe göstererek büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona gitti.

Hükümet, Mart 2027’de sona erecek 2026 mali yılında reel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 0,9 büyümesini bekliyor. Ocak ayında açıklanan tahmin yüzde 1,3 seviyesindeydi.

Enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılayan Japonya’da petrol fiyatlarındaki yükseliş, üretim ve ulaşım maliyetlerinden tüketici fiyatlarına kadar geniş bir alanda baskı oluşturuyor.

Tüketim tahmini geriledi

Japonya hükümeti, 2026 mali yılında özel tüketimin yüzde 0,9 büyümesini bekliyor. Ocak ayında hane halkı harcamalarında yüzde 1,3 artış öngörülmüştü.

Enerji ve temel tüketim ürünlerinin pahalanması, ücret artışlarına rağmen hanelerin satın alma gücünü sınırlıyor. Tüketicilerin zorunlu harcamalara daha fazla kaynak ayırması, diğer mal ve hizmetlere yönelik talebi baskılıyor.

Japonya’nın ekonomik büyümesinde iç tüketim önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle tüketim tahminindeki 0,4 puanlık düşüş, genel büyüme görünümündeki bozulmanın temel nedenlerinden biri oldu.

Şirket yatırımlarında hız kesildi

Sermaye yatırımlarına ilişkin beklenti de aşağı çekildi. Hükümet, şirketlerin makine, tesis ve teknoloji yatırımlarının yüzde 2,3 artmasını bekliyor.

Ocak ayındaki tahmin, sermaye harcamalarının yüzde 2,8 büyüyeceği yönündeydi. Yüksek enerji faturaları ve artan girdi maliyetleri, şirketlerin kârlılığını ve yeni yatırım kapasitesini zayıflatıyor.

İş gücü açığı nedeniyle otomasyon, yapay zekâ ve verimlilik yatırımlarının sürmesi bekleniyor. Buna rağmen enerji maliyetleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırım planlarında daha temkinli davranmasına yol açabilir.

Enflasyon tahmini yüzde 2,2’ye çıktı

Japonya hükümeti, 2026 mali yılı tüketici enflasyonu tahminini yüzde 1,9’dan yüzde 2,2’ye yükseltti.

Revizyonda petrol, doğal gaz ve diğer ithal enerji ürünlerindeki maliyet artışı belirleyici oldu. Yenin dolar karşısındaki zayıf seyri de ithalatın yerel para cinsinden maliyetini artırıyor.

Hükümet daha önce enerji desteklerinin ve gıda fiyatlarındaki yavaşlamanın enflasyonu aşağı çekeceğini öngörüyordu. Orta Doğu’daki gerilim ve petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi bu hesabı değiştirdi.

Ücretlerde yüzde 3,1 artış bekleniyor

Hükümet, nominal ücretlerin 2027 mali yılına kadar yıllık yüzde 3,1 civarında artacağını tahmin ediyor. Bu artışın, yüksek enflasyona rağmen reel ücretleri pozitif bölgede tutması bekleniyor.

Ancak ücretlerdeki artışın bütün çalışanlara ve sektörlere aynı ölçüde yansımaması, tüketimdeki toparlanmayı sınırlayabilecek riskler arasında bulunuyor.

Büyük şirketlerde ücret artışları daha güçlü seyrederken küçük işletmeler, yükselen enerji ve ham madde maliyetleri nedeniyle aynı ücret artışlarını karşılamakta zorlanıyor.

2027 için yüzde 1,1 büyüme hesabı

Japonya hükümeti, ekonominin 2027 mali yılında yüzde 1,1 büyümesini bekliyor. Tahmin, özel tüketim ve şirket yatırımlarının yeniden güçleneceği varsayımına dayanıyor.

Enerji fiyatlarının istikrar kazanması, ücret artışlarının devam etmesi ve yatırımların hızlanması halinde büyümenin yeniden yüzde 1’in üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

Petrol fiyatlarının yüksek kalması veya yenin daha fazla değer kaybetmesi ise bu toparlanmayı geciktirebilir. Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği, Japonya’nın enerji maliyetleri açısından belirleyici başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

Bütçede 1,4 trilyon yen fazla

Japonya hükümeti, merkezi ve yerel yönetimlerin faiz dışı bütçe dengesinin 2027 mali yılında 1,4 trilyon yen fazla vermesini bekliyor. Bu tutar mevcut kurla yaklaşık 8,6 milyar dolara karşılık geliyor.

Japonya’nın faiz dışı bütçe dengesi, 1986-1991 yılları arasındaki varlık balonu dönemi dışında savaş sonrası dönemin büyük bölümünde açık verdi.

Kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 200’ün üzerinde bulunuyor. Büyüme tahmininin düşmesi, vergi gelirleri ve borç yükünün azaltılması açısından hükümetin mali planlarını zorlaştırabilir.

Japonya ekonomisinin yönünde petrol fiyatları, yenin seyri, reel ücretler ve hane halkı tüketimi izlenecek. Enerji maliyetlerindeki baskının sürmesi, büyüme ile enflasyon arasındaki dengeyi daha da zorlaştırabilir.