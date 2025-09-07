Benzinin litresi ne kadar?, Motorin kaç TL oldu?, LPG fiyatlarında son durum,

Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısından çıkabilecek olası arz artışı ve ABD ham petrol stoklarındaki sürpriz yükselişin baskısıyla gerilerken, gözler bugün gerçekleşecek kritik toplantıya çevrildi. Grubun ekim ayı üretim seviyesini belirleyeceği kritik toplantı öncesinde ise akaryakıt fiyatlarında önemli bir değişim gözlenmiyor.

7 Eylül 2025 - Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesi ile birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Gözler OPEC+ toplantısında

Öte yandan OPEC+ toplantısından çıkabilecek olası arz artışı Brent petrol varil başına 66,85 dolara, WTI ise 63,28 dolara düşerken, analistler, Brent için 66,81 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu, arz ve talep endişelerinin fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artıracağını öngörüyor.

OPEC+ grubu en son, eylül ayında petrol üretimini ağustos ayına göre günlük 547 bin varil artırma kararı almıştı.